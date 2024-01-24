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Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 24.01.2024 (обновлено: 07:35 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/artemovsk-1923120264.html
Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска
Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска - РИА Новости, 24.01.2024
Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска
Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", уничтожили укрепленные украинские позиции и... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:06
2024-01-24T07:35
артемовск
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", уничтожили укрепленные украинские позиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска, передает корреспондент РИА Новости.Расчеты БПЛА выявили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. После обнаружения целей координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ и уничтожили их."Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну. соответственно, и контрбатарейная борьба", - рассказал РИА Новости заряжающий минометного расчета с позывным "Шлямбур".В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.
https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html
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артемовск, в мире, вооруженные силы украины
Артемовск, В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска

Гвардейцы-североморцы уничтожили на северном фланге Артемовска позиции ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Артемовске
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
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Разрушенные здания в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", уничтожили укрепленные украинские позиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска, передает корреспондент РИА Новости.
Расчеты БПЛА выявили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. После обнаружения целей координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ и уничтожили их.
«
"Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну. соответственно, и контрбатарейная борьба", - рассказал РИА Новости заряжающий минометного расчета с позывным "Шлямбур".
В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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