https://ria.ru/20240124/armeniya-1923301146.html

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество - РИА Новости, 24.01.2024

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество

Cотрудники полиции Армении задержали в ереванском аэропорту "Звартноц" мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:00

2024-01-24T21:00

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ЕРЕВАН, 24 янв - РИА Новости. Cотрудники полиции Армении задержали в ереванском аэропорту "Звартноц" мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве, сообщили в среду в пресс-службе МВД страны. "Пассажир рейса Стамбул-Ереван 37-летний Кирилл Ч. был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц" 23 января. Он со 2 мая 2023 года разыскивался правоохранителями Самарской области по обвинению в мошенничестве", - говорится сообщение опубликованном на сайте министерства. По данным пресс-службы об обнаружении обвиняемого проинформирован инициатор розыска.

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армения, россия, самарская область, в мире