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В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество - РИА Новости, 24.01.2024
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21:00 24.01.2024 (обновлено: 21:01 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/armeniya-1923301146.html
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество - РИА Новости, 24.01.2024
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество
Cотрудники полиции Армении задержали в ереванском аэропорту "Звартноц" мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:00
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ЕРЕВАН, 24 янв - РИА Новости. Cотрудники полиции Армении задержали в ереванском аэропорту "Звартноц" мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве, сообщили в среду в пресс-службе МВД страны. "Пассажир рейса Стамбул-Ереван 37-летний Кирилл Ч. был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц" 23 января. Он со 2 мая 2023 года разыскивался правоохранителями Самарской области по обвинению в мошенничестве", - говорится сообщение опубликованном на сайте министерства. По данным пресс-службы об обнаружении обвиняемого проинформирован инициатор розыска.
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армения, россия, самарская область, в мире
Армения, Россия, Самарская область, В мире
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество

МВД: в Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество

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ЕРЕВАН, 24 янв - РИА Новости. Cотрудники полиции Армении задержали в ереванском аэропорту "Звартноц" мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве, сообщили в среду в пресс-службе МВД страны.
"Пассажир рейса Стамбул-Ереван 37-летний Кирилл Ч. был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц" 23 января. Он со 2 мая 2023 года разыскивался правоохранителями Самарской области по обвинению в мошенничестве", - говорится сообщение опубликованном на сайте министерства.
По данным пресс-службы об обнаружении обвиняемого проинформирован инициатор розыска.
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