https://ria.ru/20240124/argentina-1923105798.html

В Аргентине пройдет национальная забастовка

В Аргентине пройдет национальная забастовка - РИА Новости, 24.01.2024

В Аргентине пройдет национальная забастовка

Национальная забастовка пройдет в среду в Аргентине, ее созвали профсоюзы в связи с реформами нового правительства. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:54

2024-01-24T00:54

2024-01-24T00:54

аргентина

буэнос-айрес (город)

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - РИА Новости. Национальная забастовка пройдет в среду в Аргентине, ее созвали профсоюзы в связи с реформами нового правительства. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа трудового законодательства, взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний. Предполагается, что забастовка прежде всего коснется транспортной сферы, однако она не будет тотальной. Так, автобусы и пригородные поезда будут ходить в обычном режиме до 19.00 24 января. Работа аэропортов будет приостановлена с полудня и до полуночи. К забастовке присоединятся различные заводы, предприятия, театры. Федеральные власти пообещали, что не выплатят зарплату за один день госслужащим, которые примут участие в забастовке. Вместе с тем правительство крупнейшей провинции Аргентины Буэнос-Айрес, находящееся в оппозиции к действующему президенту, пообещало, что будет уважать права трудящихся и участие в забастовке не отразится на доходах региональных чиновников. Более того, не исключено, что члены правительства провинции примут участие в манифестации, которая пройдет в среду у здания конгресса страны, рассматривающего реформы Милея.

https://ria.ru/20240124/zabastovka-1923104020.html

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922323596.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей, в мире