Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента
Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у здания Европарламента
© AP Photo / Virginia MayoДемонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Около 200 фермеров из Франции организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости.
"Из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, постоянного снижения выручки фермеры оказались на краю пропасти", - говорится в сообщении организаторов акции – Сельского координационного центра.
Фермеры утверждают, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.
Как подчеркнула французский оппозиционный политик Марион Марешаль, "Зеленый курс" ЕС, подразумевающий введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, ставит европейских фермеров в менее выгодные условия по сравнению с их иностранными конкурентами. "Нельзя повышать требования к собственным сельхозпроизводителям, а потом импортировать продукцию из стран, где такие жесткие меры не действуют", - сказала политик журналистам в Брюсселе.
По ее словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять парламентское большинство в ЕП, которое поддерживает политику нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа.
Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства.
Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.