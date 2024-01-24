https://ria.ru/20240124/aktsiya-1923272184.html

Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента

Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента - РИА Новости, 24.01.2024

Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента

Около 200 фермеров из Франции организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:08

2024-01-24T18:08

2024-01-24T18:12

в мире

брюссель

франция

тулуза

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европарламент

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923272577_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_9491238568f834ea6ee9cc820cc89b6c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Около 200 фермеров из Франции организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости. "Из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, постоянного снижения выручки фермеры оказались на краю пропасти", - говорится в сообщении организаторов акции – Сельского координационного центра. Фермеры утверждают, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле. Как подчеркнула французский оппозиционный политик Марион Марешаль, "Зеленый курс" ЕС, подразумевающий введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, ставит европейских фермеров в менее выгодные условия по сравнению с их иностранными конкурентами. "Нельзя повышать требования к собственным сельхозпроизводителям, а потом импортировать продукцию из стран, где такие жесткие меры не действуют", - сказала политик журналистам в Брюсселе. По ее словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять парламентское большинство в ЕП, которое поддерживает политику нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.

https://ria.ru/20240106/evro-1919846548.html

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

брюссель

франция

тулуза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, франция, тулуза, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия