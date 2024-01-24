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Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента - РИА Новости, 24.01.2024
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18:08 24.01.2024 (обновлено: 18:12 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/aktsiya-1923272184.html
Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента
Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента - РИА Новости, 24.01.2024
Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента
Около 200 фермеров из Франции организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:08
2024-01-24T18:12
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Около 200 фермеров из Франции организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости. "Из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, постоянного снижения выручки фермеры оказались на краю пропасти", - говорится в сообщении организаторов акции – Сельского координационного центра. Фермеры утверждают, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле. Как подчеркнула французский оппозиционный политик Марион Марешаль, "Зеленый курс" ЕС, подразумевающий введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, ставит европейских фермеров в менее выгодные условия по сравнению с их иностранными конкурентами. "Нельзя повышать требования к собственным сельхозпроизводителям, а потом импортировать продукцию из стран, где такие жесткие меры не действуют", - сказала политик журналистам в Брюсселе. По ее словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять парламентское большинство в ЕП, которое поддерживает политику нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.
https://ria.ru/20240106/evro-1919846548.html
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в мире, брюссель, франция, тулуза, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Франция, Тулуза, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у Европарламента

Французские фермеры вышли на акцию против политики ЕС у здания Европарламента

© AP Photo / Virginia MayoДемонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Около 200 фермеров из Франции организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств, передает корреспондент РИА Новости.
"Из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, постоянного снижения выручки фермеры оказались на краю пропасти", - говорится в сообщении организаторов акции – Сельского координационного центра.
Фермеры утверждают, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.
Как подчеркнула французский оппозиционный политик Марион Марешаль, "Зеленый курс" ЕС, подразумевающий введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, ставит европейских фермеров в менее выгодные условия по сравнению с их иностранными конкурентами. "Нельзя повышать требования к собственным сельхозпроизводителям, а потом импортировать продукцию из стран, где такие жесткие меры не действуют", - сказала политик журналистам в Брюсселе.
По ее словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять парламентское большинство в ЕП, которое поддерживает политику нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
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Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.
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