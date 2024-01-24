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Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 24.01.2024 (обновлено: 20:42 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/aktivy-1923290951.html
Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине
Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине - РИА Новости, 24.01.2024
Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине
Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:40
2024-01-24T20:42
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
в мире
евросоюз
g7
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные агентством Bloomberg.Эту инициативу поддержали 20 членов профильного комитета, против проголосовал только один — сенатор Рэнд Пол.Теперь законопроект отправят на рассмотрение сената. Для его принятия необходимо одобрение всех членов верхней палаты парламента.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html
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сша, украина, россия, в мире, евросоюз, g7, еврокомиссия, рэнд пол, эрик мамер, джанет йеллен
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, В мире, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Рэнд Пол, Эрик Мамер, Джанет Йеллен
Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине

Комитет сената США поддержал законопроект о передаче российских активов Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные агентством Bloomberg.
Эту инициативу поддержали 20 членов профильного комитета, против проголосовал только один — сенатор Рэнд Пол.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами
23 января, 10:58
Теперь законопроект отправят на рассмотрение сената. Для его принятия необходимо одобрение всех членов верхней палаты парламента.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
Памятник-скульптура знаку евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ
23 января, 23:13
В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияВ миреЕвросоюзG7ЕврокомиссияРэнд ПолЭрик МамерДжанет Йеллен
 
 
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