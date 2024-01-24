https://ria.ru/20240124/aktivy-1923290951.html

Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине

Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине - РИА Новости, 24.01.2024

Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине

Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:40

2024-01-24T19:40

2024-01-24T20:42

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные агентством Bloomberg.Эту инициативу поддержали 20 членов профильного комитета, против проголосовал только один — сенатор Рэнд Пол.Теперь законопроект отправят на рассмотрение сената. Для его принятия необходимо одобрение всех членов верхней палаты парламента.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.

https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html

https://ria.ru/20240123/aktivy-1923098020.html

https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html

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