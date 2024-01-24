Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче российских активов Украине
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные агентством Bloomberg.
Эту инициативу поддержали 20 членов профильного комитета, против проголосовал только один — сенатор Рэнд Пол.
Теперь законопроект отправят на рассмотрение сената. Для его принятия необходимо одобрение всех членов верхней палаты парламента.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
В начале 2024-го официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как отметила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
При этом, по мнению колумниста The Washington Post Джоша Рогина, американская администрация не сможет реализовывать схему использования замороженных валютных резервов для помощи Украине без согласия европейских стран.
В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.