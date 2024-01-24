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В Европе испугались ответа России на попытку ограбить ее, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
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12:55 24.01.2024 (обновлено: 15:11 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/aktivy-1923182395.html
В Европе испугались ответа России на попытку ограбить ее, пишут СМИ
В Европе испугались ответа России на попытку ограбить ее, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
В Европе испугались ответа России на попытку ограбить ее, пишут СМИ
Часть стран Евросоюза обеспокоена возможным использованием активов России для помощи Украине, пишет Politico. "По словам европейских официальных лиц и... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:55
2024-01-24T15:11
украина
россия
европа
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Часть стран Евросоюза обеспокоена возможным использованием активов России для помощи Украине, пишет Politico. "По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем", — говорится в публикации. В статье отмечается, что государства ЕС смогут в конечном итоге договориться только о налогообложении прибыли от активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел, что Брюссель рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов до заседания глав МИД в середине февраля. После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20240124/ssha-1923164281.html
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украина, россия, европа, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Россия, Европа, Санкции в отношении России, В мире
В Европе испугались ответа России на попытку ограбить ее, пишут СМИ

Politico: ЕС обеспокоен ответом РФ в случае использования замороженных активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Часть стран Евросоюза обеспокоена возможным использованием активов России для помощи Украине, пишет Politico.

"По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что государства ЕС смогут в конечном итоге договориться только о налогообложении прибыли от активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел, что Брюссель рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов до заседания глав МИД в середине февраля.

После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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