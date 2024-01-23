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"Репортеры без границ" обеспокоены ростом давления на украинские СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
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17:39 23.01.2024 (обновлено: 17:45 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zhurnalisty-1923043406.html
"Репортеры без границ" обеспокоены ростом давления на украинские СМИ
"Репортеры без границ" обеспокоены ростом давления на украинские СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
"Репортеры без границ" обеспокоены ростом давления на украинские СМИ
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обеспокоена ростом давления на СМИ на Украине и призывает тщательно расследовать... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:39
2024-01-23T17:45
в мире
украина
восточная европа
центральная азия
служба безопасности украины
репортеры без границ
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обеспокоена ростом давления на СМИ на Украине и призывает тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов. Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщил, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах основателю проекта "Наши деньги" Юрию Николову. По данным следствия, 15 января группа лиц возле квартиры журналиста "совершала противоправные действия". Согласно заявлению на сайте RSF, организация обеспокоена растущим давлением на украинские СМИ. "Всех, кто в последнее время подвергся попыткам запугивания, объединяет одно - работа над деликатными делами, связанными с коррупцией, к которой причастны украинские элиты... Мы призываем власти провести тщательные, прозрачные и независимые расследования этих повторяющихся актов запугивания", - заявила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.
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в мире, украина, восточная европа, центральная азия, служба безопасности украины, репортеры без границ
В мире, Украина, Восточная Европа, Центральная Азия, Служба безопасности Украины, Репортеры без границ
"Репортеры без границ" обеспокоены ростом давления на украинские СМИ

RSF призвали тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов

© Depositphotos.com / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Depositphotos.com / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обеспокоена ростом давления на СМИ на Украине и призывает тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщил, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах основателю проекта "Наши деньги" Юрию Николову. По данным следствия, 15 января группа лиц возле квартиры журналиста "совершала противоправные действия".
Согласно заявлению на сайте RSF, организация обеспокоена растущим давлением на украинские СМИ.
«
"Всех, кто в последнее время подвергся попыткам запугивания, объединяет одно - работа над деликатными делами, связанными с коррупцией, к которой причастны украинские элиты... Мы призываем власти провести тщательные, прозрачные и независимые расследования этих повторяющихся актов запугивания", - заявила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.
Эмблема Генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
На Украине завели дело по факту препятствования деятельности журналиста
19 января, 19:21
 
В миреУкраинаВосточная ЕвропаЦентральная АзияСлужба безопасности УкраиныРепортеры без границ
 
 
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