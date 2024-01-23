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МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии - РИА Новости, 23.01.2024
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02:55 23.01.2024 (обновлено: 04:52 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zhizneobespechenie-1922869350.html
МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии
МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии - РИА Новости, 23.01.2024
МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии
Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории Чечни и Ингушетии из-за налипания мокрого снега на провода и деревья, предупреждает МЧС... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:55
2024-01-23T04:52
россия
северо-кавказский федеральный округ
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории Чечни и Ингушетии из-за налипания мокрого снега на провода и деревья, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 23 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Ингушетия, Чеченской Республики", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать очень сильные осадки, а также налипание мокрого снега на провода и деревья.
https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
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россия, северо-кавказский федеральный округ, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Республика Ингушетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии

МЧС: жизнеобеспечение Чечни и Ингушетии может нарушить налипший на провода снег

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории Чечни и Ингушетии из-за налипания мокрого снега на провода и деревья, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 23 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Ингушетия, Чеченской Республики", - говорится в прогнозе.
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Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать очень сильные осадки, а также налипание мокрого снега на провода и деревья.
 
РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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