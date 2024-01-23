https://ria.ru/20240123/zhizneobespechenie-1922869350.html

МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии

МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии - РИА Новости, 23.01.2024

МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения Чечни и Ингушетии

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории Чечни и Ингушетии из-за налипания мокрого снега на провода и деревья, предупреждает МЧС... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T02:55

2024-01-23T02:55

2024-01-23T04:52

россия

северо-кавказский федеральный округ

республика ингушетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории Чечни и Ингушетии из-за налипания мокрого снега на провода и деревья, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 23 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Ингушетия, Чеченской Республики", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать очень сильные осадки, а также налипание мокрого снега на провода и деревья.

https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

республика ингушетия

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россия, северо-кавказский федеральный округ, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр