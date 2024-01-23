https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1923049940.html
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 23.01.2024
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:03
2024-01-23T18:03
2024-01-23T18:03
в мире
вануату
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 14.33 по времени UTC (17.33 мск) в 42 километрах к юго-западу от столицы республики города Порт-Вила с населением более 35 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922994952.html
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в мире, вануату, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Вануату, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4
EMSC: у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4