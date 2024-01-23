https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922898396.html

Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ

Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ - РИА Новости, 23.01.2024

Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ

Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу используемого Россией космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, сообщили во вторник в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:20

2024-01-23T10:20

2024-01-23T10:20

происшествия

байконур (город)

киргизия

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цэнки

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу используемого Россией космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России). "Землетрясение на границе Кыргызстана и Китая не повлияло на работу космодрома Байконур", - говорится в сообщении. "Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме", - пояснили на предприятии. В странах Средней Азии и на западе Китая в ночь на вторник произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая. Космодром Байконур, арендуемый Россией, находится примерно в 1100 километрах от Алма-Аты и в 1100-1400 километрах от границы Киргизии и Китая. Сейчас на Байконуре идет подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-26" на ракете "Союз-2.1а" к Международной космической станции 15 февраля и пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21 марта.

https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922880810.html

https://ria.ru/20240123/kitay-1922877647.html

байконур (город)

киргизия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, байконур (город), киргизия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цэнки