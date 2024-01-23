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Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ - РИА Новости, 23.01.2024
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10:20 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922898396.html
Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ
Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ - РИА Новости, 23.01.2024
Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ
Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу используемого Россией космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, сообщили во вторник в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:20
2024-01-23T10:20
происшествия
байконур (город)
киргизия
китай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цэнки
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу используемого Россией космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России). "Землетрясение на границе Кыргызстана и Китая не повлияло на работу космодрома Байконур", - говорится в сообщении. "Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме", - пояснили на предприятии. В странах Средней Азии и на западе Китая в ночь на вторник произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая. Космодром Байконур, арендуемый Россией, находится примерно в 1100 километрах от Алма-Аты и в 1100-1400 километрах от границы Киргизии и Китая. Сейчас на Байконуре идет подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-26" на ракете "Союз-2.1а" к Международной космической станции 15 февраля и пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21 марта.
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922880810.html
https://ria.ru/20240123/kitay-1922877647.html
байконур (город)
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происшествия, байконур (город), киргизия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цэнки
Происшествия, Байконур (город), Киргизия, Китай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЦЭНКИ
Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ

ЦЭНКИ: землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу Байконура

© РоскосмосБайконур
Байконур
© Роскосмос
Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу используемого Россией космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России).
"Землетрясение на границе Кыргызстана и Китая не повлияло на работу космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
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"Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме", - пояснили на предприятии.
В странах Средней Азии и на западе Китая в ночь на вторник произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.
Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая.
Космодром Байконур, арендуемый Россией, находится примерно в 1100 километрах от Алма-Аты и в 1100-1400 километрах от границы Киргизии и Китая.
Сейчас на Байконуре идет подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-26" на ракете "Союз-2.1а" к Международной космической станции 15 февраля и пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21 марта.
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ПроисшествияБайконур (город)КиргизияКитайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦЭНКИ
 
 
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