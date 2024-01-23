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Зеленского отчитали из-за его плана на февраль - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922878167.html
Зеленского отчитали из-за его плана на февраль
Зеленского отчитали из-за его плана на февраль - РИА Новости, 23.01.2024
Зеленского отчитали из-за его плана на февраль
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его публикации, в которой он поделился своими планами на февраль. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:33
2024-01-23T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
донецк
киев
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его публикации, в которой он поделился своими планами на февраль.Зеленский написал, что в ближайшие месяцы киевские власти вместе с "западными партерами" будут работать для того, чтобы Украина оставалась на "мировой повестке дня". Также, по его словам, будут вестись переговоры и готовиться документы для использования замороженных российских активов на нужды Киева."С кем вы ведете переговоры и для кого готовите документы? Вчера вы бросали бомбы в мирных жителей, пришедших на рынок в Донецке, а сегодня вы говорите о мирных документах? Кого вы пытаетесь обмануть?" — разозлилась Mira D."Звучит так, будто ты выпрашиваешь еще денег!" — отметил Little David Jr."Разве вы не должны были уже победить? Я думал, вы крутые ребята", — сыронизировал Comrade Ogilvy."Ты все еще отправляешь своих людей на мясорубку", — написал The White Rabbit."Стоит ли на повестке дня призыв к американским сыновьям и дочерям сражаться за мафию Зеленского?" — поинтересовался A. Angaar.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР был днем траура.
https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html
https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, донецк, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Донецк, Киев

Зеленского отчитали из-за его плана на февраль

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его публикации, в которой он поделился своими планами на февраль.
Зеленский написал, что в ближайшие месяцы киевские власти вместе с "западными партерами" будут работать для того, чтобы Украина оставалась на "мировой повестке дня". Также, по его словам, будут вестись переговоры и готовиться документы для использования замороженных российских активов на нужды Киева.
Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск
Вчера, 06:13
"С кем вы ведете переговоры и для кого готовите документы? Вчера вы бросали бомбы в мирных жителей, пришедших на рынок в Донецке, а сегодня вы говорите о мирных документах? Кого вы пытаетесь обмануть?" — разозлилась Mira D.
"Звучит так, будто ты выпрашиваешь еще денег!" — отметил Little David Jr.
«
"Разве вы не должны были уже победить? Я думал, вы крутые ребята", — сыронизировал Comrade Ogilvy.
"Ты все еще отправляешь своих людей на мясорубку", — написал The White Rabbit.
"Стоит ли на повестке дня призыв к американским сыновьям и дочерям сражаться за мафию Зеленского?" — поинтересовался A. Angaar.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР был днем траура.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДонецкКиев
 
 
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