https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922878167.html
Зеленского отчитали из-за его плана на февраль
Зеленского отчитали из-за его плана на февраль - РИА Новости, 23.01.2024
Зеленского отчитали из-за его плана на февраль
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его публикации, в которой он поделился своими планами на февраль. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:33
2024-01-23T06:33
2024-01-23T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его публикации, в которой он поделился своими планами на февраль.Зеленский написал, что в ближайшие месяцы киевские власти вместе с "западными партерами" будут работать для того, чтобы Украина оставалась на "мировой повестке дня". Также, по его словам, будут вестись переговоры и готовиться документы для использования замороженных российских активов на нужды Киева."С кем вы ведете переговоры и для кого готовите документы? Вчера вы бросали бомбы в мирных жителей, пришедших на рынок в Донецке, а сегодня вы говорите о мирных документах? Кого вы пытаетесь обмануть?" — разозлилась Mira D."Звучит так, будто ты выпрашиваешь еще денег!" — отметил Little David Jr."Разве вы не должны были уже победить? Я думал, вы крутые ребята", — сыронизировал Comrade Ogilvy."Ты все еще отправляешь своих людей на мясорубку", — написал The White Rabbit."Стоит ли на повестке дня призыв к американским сыновьям и дочерям сражаться за мафию Зеленского?" — поинтересовался A. Angaar.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник в ДНР был днем траура.
https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html
https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, донецк, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Донецк, Киев