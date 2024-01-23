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Беги. Американцы дали Зеленскому совет после дерзости в адрес Трампа - РИА Новости, 23.01.2024
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03:25 23.01.2024 (обновлено: 03:46 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922870845.html
Беги. Американцы дали Зеленскому совет после дерзости в адрес Трампа
Беги. Американцы дали Зеленскому совет после дерзости в адрес Трампа - РИА Новости, 23.01.2024
Беги. Американцы дали Зеленскому совет после дерзости в адрес Трампа
Читателей американского портала Breitbart возмутили высказывания Владимира Зеленского, выступившего с критикой экс-президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:25
2024-01-23T03:46
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Читателей американского портала Breitbart возмутили высказывания Владимира Зеленского, выступившего с критикой экс-президента США Дональда Трампа.Ранее Зеленский назвал обещание бывшего американского лидера положить конец конфликту на Украине за 24 часа "очень опасным". Как отмечает портал, это уже не первый раз, когда Зеленский выразил свое несогласие с политиком, он признавался, что его тревожит перспектива возвращения Трампа в Белый дом.Читатели Breitbart негативно отнеслись к высказываниям Зеленского."Зеленскому нужно прямо сейчас собрать те миллионы долларов, которые он получил от Соединенных Штатов, сесть на самолет и улететь в "безопасное место", потому что, как только Трамп победит на выборах, он сделает так, что Зеленский навсегда останется на Украине и будет жить там в нищете, в которую он поверг украинский народ", - написал пользователь Stop the Insanity."То есть желание положить конец конфликту и не провоцировать третью мировую теперь считается "опасным"? А продолжать конфликт и тратить миллиарды долларов налогоплательщиков — это безопасно?" – задался вопросом Yup."Кто в здравом уме откажется положить конец боли, страданиям и бессмысленному убийству собственного народа? Наверное, тот, кто наживается на их продолжении", - подчеркнул Dam Neck Va."Конечно, этот подхалим Всемирного экономического форума Зеленский боится: если не будет конфликта, у него не будет власти над его угнетенным народом. Его тут же свергнут", - указал F.Nazar."Зеленский стал катастрофой для народа Украины. Многие бежали из страны. Многие погибли. Многие теперь живут в условиях авторитарного режима. Этот конфликт можно было предотвратить", - заявил Thump."Зеленский, ты обязан предоставить нам полный отчет за те деньги, которые ты от нас получил", - добавил Reed.Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240122/podderzhka-1922857776.html
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922830757.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Беги. Американцы дали Зеленскому совет после дерзости в адрес Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Читателей американского портала Breitbart возмутили высказывания Владимира Зеленского, выступившего с критикой экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский назвал обещание бывшего американского лидера положить конец конфликту на Украине за 24 часа "очень опасным". Как отмечает портал, это уже не первый раз, когда Зеленский выразил свое несогласие с политиком, он признавался, что его тревожит перспектива возвращения Трампа в Белый дом.
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Читатели Breitbart негативно отнеслись к высказываниям Зеленского.
"Зеленскому нужно прямо сейчас собрать те миллионы долларов, которые он получил от Соединенных Штатов, сесть на самолет и улететь в "безопасное место", потому что, как только Трамп победит на выборах, он сделает так, что Зеленский навсегда останется на Украине и будет жить там в нищете, в которую он поверг украинский народ", - написал пользователь Stop the Insanity.
"То есть желание положить конец конфликту и не провоцировать третью мировую теперь считается "опасным"? А продолжать конфликт и тратить миллиарды долларов налогоплательщиков — это безопасно?" – задался вопросом Yup.
"Кто в здравом уме откажется положить конец боли, страданиям и бессмысленному убийству собственного народа? Наверное, тот, кто наживается на их продолжении", - подчеркнул Dam Neck Va.
"Конечно, этот подхалим Всемирного экономического форума Зеленский боится: если не будет конфликта, у него не будет власти над его угнетенным народом. Его тут же свергнут", - указал F.Nazar.
"Зеленский стал катастрофой для народа Украины. Многие бежали из страны. Многие погибли. Многие теперь живут в условиях авторитарного режима. Этот конфликт можно было предотвратить", - заявил Thump.
"Зеленский, ты обязан предоставить нам полный отчет за те деньги, которые ты от нас получил", - добавил Reed.
Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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