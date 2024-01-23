https://ria.ru/20240123/zayavlenie-1923100302.html

США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине

США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине - РИА Новости, 23.01.2024

США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине

США отклонили предложение России выпустить заявление председателя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:45

2024-01-23T23:45

2024-01-23T23:45

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ООН, 23 янв - РИА Новости. США отклонили предложение России выпустить заявление председателя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции Совета на происходящее и предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ тоже заблокировали, подтвердив по сути дела, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит", - сказал министр на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу. Гуманитарные последствия такой политики ужасны, указал Лавров. "Погибли почти 30 тысяч мирных жителей, в том числе огромное количество женщин и детей. Север Газы практически полностью разрушен и непригоден для жизни. Восемьдесят процентов всего населения сектора - это внутренне перемещенные лица", - добавил он.

https://ria.ru/20240123/vygoda-1923099999.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, сергей лавров, оон, в мире