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США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине
США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине - РИА Новости, 23.01.2024
США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине
США отклонили предложение России выпустить заявление председателя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:45
2024-01-23T23:45
2024-01-23T23:45
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ООН, 23 янв - РИА Новости. США отклонили предложение России выпустить заявление председателя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции Совета на происходящее и предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ тоже заблокировали, подтвердив по сути дела, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит", - сказал министр на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу. Гуманитарные последствия такой политики ужасны, указал Лавров. "Погибли почти 30 тысяч мирных жителей, в том числе огромное количество женщин и детей. Север Газы практически полностью разрушен и непригоден для жизни. Восемьдесят процентов всего населения сектора - это внутренне перемещенные лица", - добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, россия, сергей лавров, оон, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, ООН, В мире
США отказались выпустить заявление по итогам заседания СБ ООН по Палестине
США заблокировали предложение России выпустить заявление по заседанию СБ ООН
ООН, 23 янв - РИА Новости. США отклонили предложение России выпустить заявление председателя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции Совета на происходящее и предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ тоже заблокировали, подтвердив по сути дела, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит", - сказал министр на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу.
Гуманитарные последствия такой политики ужасны, указал Лавров.
"Погибли почти 30 тысяч мирных жителей, в том числе огромное количество женщин и детей. Север Газы практически полностью разрушен и непригоден для жизни. Восемьдесят процентов всего населения сектора - это внутренне перемещенные лица", - добавил он.
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе