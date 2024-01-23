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Круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ заработала в Подольске - РИА Новости, 23.01.2024
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Новости Подмосковья
 
16:14 23.01.2024
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Круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ заработала в Подольске
Круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ заработала в Подольске - РИА Новости, 23.01.2024
Круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ заработала в Подольске
Единая горячая линия по вопросам ЖКХ начала работать в Подольске 22 января. Жители могут обратиться со своим запросом в любое время суток, сообщил телеканал... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:14
2024-01-23T16:14
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Единая горячая линия по вопросам ЖКХ начала работать в Подольске 22 января. Жители могут обратиться со своим запросом в любое время суток, сообщил телеканал “360”.Кол-центр принимает и регистрирует 100% заявок. Работники горячей линии передают всю информацию исполнителю. Сервис предназначен для решения вопросов, связанных с отоплением, электричеством, сантехникой, лифтами, газом и работой управляющих компаний.Сообщается также, что со своим запросом можно обратиться к боту или дождаться ответа оператора.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ заработала в Подольске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор колл-центра
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Единая горячая линия по вопросам ЖКХ начала работать в Подольске 22 января. Жители могут обратиться со своим запросом в любое время суток, сообщил телеканал “360”.
Кол-центр принимает и регистрирует 100% заявок. Работники горячей линии передают всю информацию исполнителю. Сервис предназначен для решения вопросов, связанных с отоплением, электричеством, сантехникой, лифтами, газом и работой управляющих компаний.
Сообщается также, что со своим запросом можно обратиться к боту или дождаться ответа оператора.
 
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