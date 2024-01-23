https://ria.ru/20240123/zaryadka-1922846086.html

В Москве разработали мобильную станцию для зарядки электромобилей

В Москве разработали мобильную станцию для зарядки электромобилей - РИА Новости, 23.01.2024

В Москве разработали мобильную станцию для зарядки электромобилей

Концепт мобильной электрической станции (МЭлС) был разработан столичной инжиниринговой компанией, которая создала первый российский электротрактор, заявил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:15

2024-01-23T07:15

2024-01-23T08:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Концепт мобильной электрической станции (МЭлС) был разработан столичной инжиниринговой компанией, которая создала первый российский электротрактор, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Становление электротранспорта активно набирает обороты, растет потребность в комплектующих и продукции для его обслуживания. Для развития этой отрасли в Москве был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий. Широкий спектр решений предлагают и другие московские промышленники. Например, инжиниринговая компания "Априорные решения машин" разработала концепт мобильной электрической станции мощностью до 125 киловатт-час и временем автономной работы до 8 часов, которая позволит заряжать аккумуляторы электромобилей в любом месте", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что по оценке разработчиков, данная станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте – сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами. Уже в текущем году ожидается создание первого опытного образца.Отмечается, что данная разработка реализуется по принципу газовой микрогенерации на мобильной платформе. Там установят газобаллонное оборудование и газовый двигатель внутреннего сгорания, генератор постоянного тока для обеспечения быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсы зарядного модуля. Пользователи смогут установить эту конструкцию на малотоннажном грузовом автомобиле, вес которого не будет превышать 3,5 тонны.В качестве основного топлива в установке будет использоваться сжатый природный газ. Отмечается, что он минимизирует отрицательное влияние вредных выбросов в окружающую среду и соответствует уровню экологичности ЕВРО-5.Кроме того, благодаря данной разработке получится расширить территорию обслуживания каршеринга, так как мобильная установка сможет добираться до удаленных территорий.В свою очередь, председатель совета директоров компании Григорий Болотин пояснил, что данная станция соответствует эконормам и дает себестоимость зарядки на уровне стоимости электричества из сети. Все ключевые компоненты мобильной электрической станции будут отечественными. На борту станции обеспечен запас на пятнадцать зарядных сессий. Его можно восполнить на газовой заправочной станции в течение 15 минут.Кроме того, в планах создать IT-платформу, она должна позволить планировать перемещение и работу мобильной электрической станции и обеспечивать шлюз для оплаты зарядных сессий. Также должен появиться специальный интерфейс для встраивания в существующий IT-ландшафт операторов каршеринга и такси.Ранее Овчинский сообщал, что московская компания разработала и изготовила гоночный автомобиль класса "Формула-3" с двигателем ВАЗ. Объем 16-клапанного двигателя составляет 1,6 литра.

https://ria.ru/20240118/pribor-1921947323.html

https://ria.ru/20240117/elektronika-1921741932.html

https://ria.ru/20240112/moskva-1920873598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав овчинский, москва, технологии, экономика