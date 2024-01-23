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Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет - РИА Новости, 23.01.2024
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23:11 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/yemen-1923097394.html
Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет
Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет - РИА Новости, 23.01.2024
Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет
Американские военные с 11 января уничтожили или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет в Йемене, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:11
2024-01-23T23:11
в мире
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министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американские военные с 11 января уничтожили или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет в Йемене, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развертывания ракет и более 20 ракет", - сказал он на брифинге.Удары с "хорошим результатом" были, по его словам, также нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки.США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты, связанные с правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы), в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
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в мире, йемен, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, патрик райдер, ансар алла
В мире, Йемен, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Патрик Райдер, Ансар Алла
Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет

Пентагон: США уничтожили и повредили 25 пусковых установок и 20 ракет в Йемене

© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаудара по Йемену
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаудара по Йемену. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американские военные с 11 января уничтожили или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет в Йемене, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развертывания ракет и более 20 ракет", - сказал он на брифинге.
Удары с "хорошим результатом" были, по его словам, также нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки.
США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты, связанные с правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы), в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
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В миреЙеменСШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеПатрик РайдерАнсар Алла
 
 
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