https://ria.ru/20240123/yemen-1923097394.html

Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет

Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет - РИА Новости, 23.01.2024

Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет

Американские военные с 11 января уничтожили или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет в Йемене, сообщил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:11

2024-01-23T23:11

2024-01-23T23:11

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американские военные с 11 января уничтожили или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет в Йемене, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развертывания ракет и более 20 ракет", - сказал он на брифинге.Удары с "хорошим результатом" были, по его словам, также нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки.США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты, связанные с правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы), в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, патрик райдер, ансар алла