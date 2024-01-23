США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене
Силы США и Британии нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Силы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, говорится в совместном заявлении этих стран.
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"Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене", - говорится в заявлении.
Как утверждается, целью ударов было снижение возможностей хуситов атаковать суда. В частности, под удары попали "подземное хранилище", а также по местам, где располагаются ракетные объекты хуситов.
США еще оценивают ущерб хуситам от ударов, но пока считают, что они были успешными, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.
Удары по Йемену
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.