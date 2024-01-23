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США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 23.01.2024
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01:22 23.01.2024 (обновлено: 02:21 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/yemen-1922865003.html
США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене
США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 23.01.2024
США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене
Силы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, говорится в совместном заявлении этих стран. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:22
2024-01-23T02:21
сша
великобритания
йемен
военная операция сша и британии в йемене
в мире
красное море
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Силы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, говорится в совместном заявлении этих стран.&quot;Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене&quot;, - говорится в заявлении.Как утверждается, целью ударов было снижение возможностей хуситов атаковать суда. В частности, под удары попали "подземное хранилище", а также по местам, где располагаются ракетные объекты хуситов.США еще оценивают ущерб хуситам от ударов, но пока считают, что они были успешными, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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сша, великобритания, йемен, военная операция сша и британии в йемене, в мире, красное море, ансар алла
США, Великобритания, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, Красное море, Ансар Алла
США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

Силы США и Британии нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Силы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, говорится в совместном заявлении этих стран.
«

"Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене", - говорится в заявлении.

Как утверждается, целью ударов было снижение возможностей хуситов атаковать суда. В частности, под удары попали "подземное хранилище", а также по местам, где располагаются ракетные объекты хуситов.
США еще оценивают ущерб хуситам от ударов, но пока считают, что они были успешными, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Удары по Йемену

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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