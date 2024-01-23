https://ria.ru/20240123/yemen-1922865003.html

США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 23.01.2024

США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

Силы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, говорится в совместном заявлении этих стран. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T01:22

2024-01-23T01:22

2024-01-23T02:21

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Силы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, говорится в совместном заявлении этих стран."Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене", - говорится в заявлении.Как утверждается, целью ударов было снижение возможностей хуситов атаковать суда. В частности, под удары попали "подземное хранилище", а также по местам, где располагаются ракетные объекты хуситов.США еще оценивают ущерб хуситам от ударов, но пока считают, что они были успешными, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html

сша

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сша, великобритания, йемен, военная операция сша и британии в йемене, в мире, красное море, ансар алла