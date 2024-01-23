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В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда - РИА Новости, 23.01.2024
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15:58 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html
В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда
В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда - РИА Новости, 23.01.2024
В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда
ВСУ совершили сброс снаряда по частному дому через дымоход в Ясиноватой в ДНР, в результате погибла пожилая пара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:58
2024-01-23T15:58
ясиноватая
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. ВСУ совершили сброс снаряда по частному дому через дымоход в Ясиноватой в ДНР, в результате погибла пожилая пара, передает корреспондент РИА Новости. Два мирных жителя, мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения, погибли после обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщал во вторник мэр города Дмитрий Шевченко. "Дымарь целый, скорее всего, это или мина попала 120 (миллиметровая - ред.), либо был сброс с "Бабы Яги" (украинский тяжелый дрон - ред.). Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - рассказал родственник погибших Андрей. По словам главы городской администрации Ясиноватой Александра Пеняева, обстрелы проходят регулярно и ведутся по жилым кварталам. "Опять сегодня обстрел погиб человек, два человека, ну что сделать - это уже поднадоело, вот такие пироги", - говорит местный житель Александр.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986907.html
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ясиноватая, происшествия
Ясиноватая, Происшествия
В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда

В Ясиноватой пожилая пара погибла из-за попавшего в дымоход украинского снаряда

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. ВСУ совершили сброс снаряда по частному дому через дымоход в Ясиноватой в ДНР, в результате погибла пожилая пара, передает корреспондент РИА Новости.
Два мирных жителя, мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения, погибли после обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщал во вторник мэр города Дмитрий Шевченко.
"Дымарь целый, скорее всего, это или мина попала 120 (миллиметровая - ред.), либо был сброс с "Бабы Яги" (украинский тяжелый дрон - ред.). Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - рассказал родственник погибших Андрей.
По словам главы городской администрации Ясиноватой Александра Пеняева, обстрелы проходят регулярно и ведутся по жилым кварталам.
"Опять сегодня обстрел погиб человек, два человека, ну что сделать - это уже поднадоело, вот такие пироги", - говорит местный житель Александр.
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