https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html

В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда

В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда - РИА Новости, 23.01.2024

В Ясиноватой два пенсионера погибли из-за украинского снаряда

ВСУ совершили сброс снаряда по частному дому через дымоход в Ясиноватой в ДНР, в результате погибла пожилая пара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:58

2024-01-23T15:58

2024-01-23T15:58

ясиноватая

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. ВСУ совершили сброс снаряда по частному дому через дымоход в Ясиноватой в ДНР, в результате погибла пожилая пара, передает корреспондент РИА Новости. Два мирных жителя, мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения, погибли после обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщал во вторник мэр города Дмитрий Шевченко. "Дымарь целый, скорее всего, это или мина попала 120 (миллиметровая - ред.), либо был сброс с "Бабы Яги" (украинский тяжелый дрон - ред.). Потому что четко в трубу упало и взорвалось прямо в печи внутри... Вот здесь стояла кровать, на которой они спали. Вот здесь в углу диванчик этот стоял. Вот получается, что взрыв получился вот в этой части. Разорвал все. Вон развернуло как! Григория Ивановича, получается, выбросило в окно, а тут она осталась на диване – Людмила Владимировна", - рассказал родственник погибших Андрей. По словам главы городской администрации Ясиноватой Александра Пеняева, обстрелы проходят регулярно и ведутся по жилым кварталам. "Опять сегодня обстрел погиб человек, два человека, ну что сделать - это уже поднадоело, вот такие пироги", - говорит местный житель Александр.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986907.html

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, происшествия