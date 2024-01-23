https://ria.ru/20240123/yaponiya-1922914978.html
В Японии произошло ЧП на скоростном поезде
В Японии произошло ЧП на скоростном поезде - РИА Новости, 23.01.2024
В Японии произошло ЧП на скоростном поезде
Звук взрыва и дым зафиксированы около остановленного в японской префектуре Сайтама скоростного электропоезда "Синкансэн", сообщил телеканал NTV (Nippon... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:22
2024-01-23T11:22
2024-01-23T11:22
в мире
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хонсю (остров)
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Звук взрыва и дым зафиксированы около остановленного в японской префектуре Сайтама скоростного электропоезда "Синкансэн", сообщил телеканал NTV (Nippon Television Network Corporation) со ссылкой на местную пожарную охрану. Звук взрыва и дым были зафиксированы в 14.43 (8.43 мск) в префектуре Сайтама при проведении восстановительных работ. Один человек ранен. С утра движение скоростных электропоездов "Синкансэн" остановлено на трех направлениях к северо-востоку и северо-западу от Токио. На многих участках поезда остановлены прямо на рельсах. В частности, поезда стояли и в префектуре Сайтама. Позднее агентство Киодо со ссылкой на представителей местной полиции сообщило, что с места инцидента были госпитализированы двое рабочих. По предварительной версии, по крайней мере один из них получил удар током.К этому часу на маршруте Дзёэцу, который соединяет Токио с городом Ниигата на юго-западе острова Хонсю на берегу Японского моря, движение остановлено на участке Токио - Этиго-Юдзава. На маршруте Тохоку от Токио до префектуры Аомори на самом севере основного острова Хонсю остановлено движение до середины – от Токио до города Сэндай. На маршруте Хокурику, который соединяет Токио с префектурами Тояма и Исикава на берегу Японского моря, движение остановлено на отрезке Токио-Нагано. Осуществлена высадка пассажиров. Вероятной причиной стало провисание проводов на отрезке Уэно-Омия. По предварительным оценкам, восстановительные работы займут немало времени. По предварительным оценкам, движение поездов будет остановлено в течение всего дня, так как восстановительные работы займут немало времени.Маршрут Хокурику соединяет Токио с пострадавшими от землетрясения 1 января префектурами Тояма и Исикава.
https://ria.ru/20240120/yaponiya-1922479324.html
https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921760565.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, сайтама (город), хонсю (остров), япония
В мире, Токио, Сайтама (город), Хонсю (остров), Япония
В Японии произошло ЧП на скоростном поезде
В Японии зафиксировали звук взрыва и дым около остановленного скоростного поезда
ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Звук взрыва и дым зафиксированы около остановленного в японской префектуре Сайтама скоростного электропоезда "Синкансэн", сообщил телеканал NTV (Nippon Television Network Corporation) со ссылкой на местную пожарную охрану.
Звук взрыва и дым были зафиксированы в 14.43 (8.43 мск) в префектуре Сайтама при проведении восстановительных работ. Один человек ранен.
С утра движение скоростных электропоездов "Синкансэн" остановлено на трех направлениях к северо-востоку и северо-западу от Токио
. На многих участках поезда остановлены прямо на рельсах. В частности, поезда стояли и в префектуре Сайтама.
Позднее агентство Киодо
со ссылкой на представителей местной полиции сообщило, что с места инцидента были госпитализированы двое рабочих. По предварительной версии, по крайней мере один из них получил удар током.
В Японии выросло число разрушенных после мощного землетрясения домов
К этому часу на маршруте Дзёэцу, который соединяет Токио с городом Ниигата
на юго-западе острова Хонсю
на берегу Японского моря
, движение остановлено на участке Токио - Этиго-Юдзава. На маршруте Тохоку от Токио до префектуры Аомори
на самом севере основного острова Хонсю остановлено движение до середины – от Токио до города Сэндай. На маршруте Хокурику, который соединяет Токио с префектурами Тояма и Исикава
на берегу Японского моря, движение остановлено на отрезке Токио-Нагано.
Осуществлена высадка пассажиров. Вероятной причиной стало провисание проводов на отрезке Уэно-Омия. По предварительным оценкам, восстановительные работы займут немало времени.
По предварительным оценкам, движение поездов будет остановлено в течение всего дня, так как восстановительные работы займут немало времени.
Маршрут Хокурику соединяет Токио с пострадавшими от землетрясения 1 января префектурами Тояма и Исикава.
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232