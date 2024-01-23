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Фракция премьера Японии официально объявила о роспуске - РИА Новости, 23.01.2024
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09:36 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/yaponiya-1922893599.html
Фракция премьера Японии официально объявила о роспуске
Фракция премьера Японии официально объявила о роспуске - РИА Новости, 23.01.2024
Фракция премьера Японии официально объявила о роспуске
Фракция премьер-министра Японии Фумио Кисиды "Котикай" официально объявила о роспуске, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:36
2024-01-23T09:36
в мире
япония
сша
россия
фумио кисида
синдзо абэ
есимаса хаяси
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Фракция премьер-министра Японии Фумио Кисиды "Котикай" официально объявила о роспуске, сообщило агентство Киодо. Такое решение было принято на внеочередном собрании фракции во вторник. Руководство фракции разъяснило ее рядовым членам причины, по которым фракция распущена. В то же время сам Кисида, до декабря прошлого года возглавлявший ее, и второе лицо фракции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси не присутствовали на заседании. Кисида сложил с себя полномочия в декабре, когда стало известно, что его фракция также замешана в скандале с недобросовестной финансовой отчетностью. На прошлой неделе Кисида заявил, что намерен распустить фракцию. Это случилось сразу после того, как особый отдел Токийской прокуратуры возбудил уголовное дело против бухгалтера фракции: за три года работы с 2018 года сумма не отмеченных в финансовых документах средств от проведения партийных собраний составила 30 миллионов иен (около 200 тысяч долларов). В то же время за 2021 и 2022 годы, когда во фракции стал работать новый бухгалтер, недочетов не выявлено. Также во фракции Кисиды не практиковалась система "откатов", когда излишек вырученных от партийных собраний денег возвращался депутатам, но не отражался ни в их финансовой отчетности, ни в документах фракции. Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, а также фракции Тосиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 миллионов иен 34 тысячи долларов) за 250 входных билетов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ многие политики получали такие "откаты", суммы некоторых из них исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США. Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. На сегодняшний день прокуратурой возбуждены уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. При этом сами политики, замешанные в скандале, вышли сухими из воды: следственным органам не удалось выявить признаки сговора с арестованными бухгалтерами. Это бывший генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-глава политсовета партии Коити Хагиуда, экс- министр экономики Ясутоси Нисимура, бывший глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура, бывший министр образования и науки Рю Сионоя и бывший генеральный секретарь партии Тосиро Никаи. Первые пять из них потеряли свои посты в конце прошлого года в связи со скандалом.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922689632.html
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в мире, япония, сша, россия, фумио кисида, синдзо абэ, есимаса хаяси
В мире, Япония, США, Россия, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Есимаса Хаяси
Фракция премьера Японии официально объявила о роспуске

Фракция премьера Японии объявила о роспуске из-за финансового скандала

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на ночной Токио
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Фракция премьер-министра Японии Фумио Кисиды "Котикай" официально объявила о роспуске, сообщило агентство Киодо.
Такое решение было принято на внеочередном собрании фракции во вторник. Руководство фракции разъяснило ее рядовым членам причины, по которым фракция распущена. В то же время сам Кисида, до декабря прошлого года возглавлявший ее, и второе лицо фракции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси не присутствовали на заседании. Кисида сложил с себя полномочия в декабре, когда стало известно, что его фракция также замешана в скандале с недобросовестной финансовой отчетностью.
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На прошлой неделе Кисида заявил, что намерен распустить фракцию. Это случилось сразу после того, как особый отдел Токийской прокуратуры возбудил уголовное дело против бухгалтера фракции: за три года работы с 2018 года сумма не отмеченных в финансовых документах средств от проведения партийных собраний составила 30 миллионов иен (около 200 тысяч долларов). В то же время за 2021 и 2022 годы, когда во фракции стал работать новый бухгалтер, недочетов не выявлено. Также во фракции Кисиды не практиковалась система "откатов", когда излишек вырученных от партийных собраний денег возвращался депутатам, но не отражался ни в их финансовой отчетности, ни в документах фракции.
Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, а также фракции Тосиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги.
Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 миллионов иен 34 тысячи долларов) за 250 входных билетов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ многие политики получали такие "откаты", суммы некоторых из них исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США.
Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. На сегодняшний день прокуратурой возбуждены уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков.
При этом сами политики, замешанные в скандале, вышли сухими из воды: следственным органам не удалось выявить признаки сговора с арестованными бухгалтерами. Это бывший генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-глава политсовета партии Коити Хагиуда, экс- министр экономики Ясутоси Нисимура, бывший глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура, бывший министр образования и науки Рю Сионоя и бывший генеральный секретарь партии Тосиро Никаи. Первые пять из них потеряли свои посты в конце прошлого года в связи со скандалом.
Здание парламента Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала
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В миреЯпонияСШАРоссияФумио КисидаСиндзо АбэЕсимаса Хаяси
 
 
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