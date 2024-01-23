https://ria.ru/20240123/vzryvy-1923093844.html

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:18

2024-01-23T22:18

2024-01-23T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:230:3132:1992_1920x0_80_0_0_c82bf7053c41ea725f71de14a02c9881.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко.Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины