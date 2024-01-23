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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vzryv-1923016557.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:25
2024-01-23T16:25
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html
херсон
россия
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херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"Общественное": взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская область
 
 
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