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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:25
2024-01-23T16:25
2024-01-23T16:25
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херсон
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html
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херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне