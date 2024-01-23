https://ria.ru/20240123/vzryv-1923016557.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:25

2024-01-23T16:25

2024-01-23T16:25

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html

херсон

россия

херсонская область

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херсон, россия, херсонская область