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СМИ: при взрыве в секторе Газа погибли не менее десяти израильских солдат - РИА Новости, 23.01.2024
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08:42 23.01.2024 (обновлено: 08:58 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vzryv-1922886453.html
СМИ: при взрыве в секторе Газа погибли не менее десяти израильских солдат
СМИ: при взрыве в секторе Газа погибли не менее десяти израильских солдат - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: при взрыве в секторе Газа погибли не менее десяти израильских солдат
По меньшей мере 10 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли при взрыве в здании в секторе Газа, сообщил во вторник телеканал i24 со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:42
2024-01-23T08:58
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. По меньшей мере 10 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли при взрыве в здании в секторе Газа, сообщил во вторник телеканал i24 со ссылкой на источник.Как сообщает телеканал, таким образом число погибших израильских военных с начала наземной операции в секторе Газа увеличилось до 208."ЦАХАЛ во вторник сообщил имена 10 павших военнослужащих, в следствие чего число погибших с начала наземной операции выросло до 208… Как сообщил источник, военные находились в здании, когда в нем произошел взрыв", - говорится в сообщении телеканала.По данным i24, все раненные в ходе инцидента получили необходимую медицинскую помощь.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html
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сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
СМИ: при взрыве в секторе Газа погибли не менее десяти израильских солдат

I24: при взрыве в здании в секторе Газа погибли десять израильских солдат

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. По меньшей мере 10 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли при взрыве в здании в секторе Газа, сообщил во вторник телеканал i24 со ссылкой на источник.
Как сообщает телеканал, таким образом число погибших израильских военных с начала наземной операции в секторе Газа увеличилось до 208.
"ЦАХАЛ во вторник сообщил имена 10 павших военнослужащих, в следствие чего число погибших с начала наземной операции выросло до 208… Как сообщил источник, военные находились в здании, когда в нем произошел взрыв", - говорится в сообщении телеканала.
По данным i24, все раненные в ходе инцидента получили необходимую медицинскую помощь.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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