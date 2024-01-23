https://ria.ru/20240123/vystavka-1922958952.html

На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя

На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя - РИА Новости, 23.01.2024

На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя

Молодежная неделя пройдет с 24 по 28 января на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:49

2024-01-23T13:49

2024-01-23T13:49

выставка-форум "россия"

общество

москва

наталья сергунина

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Молодежная неделя пройдет с 24 по 28 января на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В пространстве Москвы на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоится молодежная неделя. Она пройдет с 24 по 28 января. Гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину. В материале уточнили, что посетители смогут узнать о проектах для молодежи, посетить лекции экспертов, принять участие в практикумах.

https://ria.ru/20240122/rossiya-1922711627.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, наталья сергунина