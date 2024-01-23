https://ria.ru/20240123/vystavka-1922958952.html
На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя
На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя - РИА Новости, 23.01.2024
На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя
Молодежная неделя пройдет с 24 по 28 января на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:49
2024-01-23T13:49
2024-01-23T13:49
выставка-форум "россия"
общество
москва
наталья сергунина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Молодежная неделя пройдет с 24 по 28 января на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В пространстве Москвы на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоится молодежная неделя. Она пройдет с 24 по 28 января. Гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину. В материале уточнили, что посетители смогут узнать о проектах для молодежи, посетить лекции экспертов, принять участие в практикумах.
https://ria.ru/20240122/rossiya-1922711627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, наталья сергунина
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Наталья Сергунина
На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя
На выставке "Россия" на ВДНХ с 24 по 28 января пройдет молодежная неделя