https://ria.ru/20240123/vyruchka-1922942932.html

Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство

Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство - РИА Новости, 23.01.2024

Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство

Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:36

2024-01-23T12:36

2024-01-23T12:37

экономика

россия

дмитрий песков

андрей белоусов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов экономического развития России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Ранее во вторник кабмин со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, мера показала свою эффективность. "Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценке эффективности и целесообразности продления продажи валютной выручки. Он отметил, что микро- и макроэкономическая стабильность России "абсолютно обеспечена и являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает".

https://ria.ru/20231214/putin-1915777981.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков, андрей белоусов