Рейтинг@Mail.ru
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 23.01.2024 (обновлено: 12:37 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vyruchka-1922942932.html
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство - РИА Новости, 23.01.2024
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство
Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:36
2024-01-23T12:37
экономика
россия
дмитрий песков
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_800d2d412840f0bc50b12c086ef9baac.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов экономического развития России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Ранее во вторник кабмин со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, мера показала свою эффективность. "Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценке эффективности и целесообразности продления продажи валютной выручки. Он отметил, что микро- и макроэкономическая стабильность России "абсолютно обеспечена и являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает".
https://ria.ru/20231214/putin-1915777981.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4b263419a4b3645207b819df8232c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, андрей белоусов
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство

Песков назвал решение о продлении продажи валютной выручки прерогативой кабмина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов экономического развития России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ранее во вторник кабмин со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, мера показала свою эффективность.
"Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценке эффективности и целесообразности продления продажи валютной выручки.
Он отметил, что микро- и макроэкономическая стабильность России "абсолютно обеспечена и являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль
14 декабря 2023, 13:52
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала