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Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство - РИА Новости, 23.01.2024
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство
Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:36
2024-01-23T12:36
2024-01-23T12:37
экономика
россия
дмитрий песков
андрей белоусов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов экономического развития России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Ранее во вторник кабмин со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, мера показала свою эффективность. "Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценке эффективности и целесообразности продления продажи валютной выручки. Он отметил, что микро- и макроэкономическая стабильность России "абсолютно обеспечена и являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает".
https://ria.ru/20231214/putin-1915777981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, андрей белоусов
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов
Песков: решение о продлении продажи валютной выручки примет правительство
Песков назвал решение о продлении продажи валютной выручки прерогативой кабмина
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о целесообразности продления механизма продажи валютной выручки - это прерогатива правительства, которому хорошо удается обеспечивает стабильность темпов экономического развития России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ранее во вторник кабмин со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова
сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, мера показала свою эффективность.
"Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценке эффективности и целесообразности продления продажи валютной выручки.
Он отметил, что микро- и макроэкономическая стабильность России "абсолютно обеспечена и являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс, что наша экономика и делает".
Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль