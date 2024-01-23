https://ria.ru/20240123/vygoda-1923099999.html

Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе

Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе

Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:38

2024-01-23T23:38

2024-01-23T23:46

в мире

сша

оон

вашингтон (штат)

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_0:105:3222:1918_1920x0_80_0_0_f9d637c99c5286954506d25e9c97eeb4.jpg

ООН, 23 янв - РИА Новости. Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то утрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования и совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях", - сказал Лавров, выступая на дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку.Он подчеркнул, что Россию тревожат заявления израильского руководства, ставящего под сомнение двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.

https://ria.ru/20240123/zayavlenie-1923100302.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, вашингтон (штат), сергей лавров, россия