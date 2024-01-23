https://ria.ru/20240123/vygoda-1923099999.html
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе
Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:38
2024-01-23T23:38
2024-01-23T23:46
в мире
сша
оон
вашингтон (штат)
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_0:105:3222:1918_1920x0_80_0_0_f9d637c99c5286954506d25e9c97eeb4.jpg
ООН, 23 янв - РИА Новости. Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то утрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования и совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях", - сказал Лавров, выступая на дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку.Он подчеркнул, что Россию тревожат заявления израильского руководства, ставящего под сомнение двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.
https://ria.ru/20240123/zayavlenie-1923100302.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_9dc31252d5a0c1707e7c6d37345d720e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, вашингтон (штат), сергей лавров, россия
В мире, США, ООН, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Россия
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе
Лавров: США перед выборами ищут выгодное себе урегулирование на Ближнем Востоке