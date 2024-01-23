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Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе - РИА Новости, 23.01.2024
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23:38 23.01.2024 (обновлено: 23:46 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vygoda-1923099999.html
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе
Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:38
2024-01-23T23:46
в мире
сша
оон
вашингтон (штат)
сергей лавров
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то утрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования и совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях", - сказал Лавров, выступая на дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку.Он подчеркнул, что Россию тревожат заявления израильского руководства, ставящего под сомнение двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.
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в мире, сша, оон, вашингтон (штат), сергей лавров, россия
В мире, США, ООН, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Россия
Лавров: США пытаются найти выгодные себе параметры урегулирования в Газе

Лавров: США перед выборами ищут выгодное себе урегулирование на Ближнем Востоке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Вашингтон перед выборами президента США пытается выработать выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то утрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования и совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях", - сказал Лавров, выступая на дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Он подчеркнул, что Россию тревожат заявления израильского руководства, ставящего под сомнение двугосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.
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