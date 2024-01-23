Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир.
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"Я уверен в высокой степени", - сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков.
Трансляцию вел телеканал CNN.
У Трампа в борьбе за республиканскую номинацию остался лишь один конкурент - бывшая постпред США при ООН Никки Хейли. Экс-президент убежден, что вскоре и она выйдет из гонки.
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Трамп убежден, что Хейли выйдет из гонки, когда проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Сама она делает ставку на предварительные выборы в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором. Праймериз там пройдут в конце февраля.