https://ria.ru/20240123/vybory-1923091192.html

Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире

Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире - РИА Новости, 23.01.2024

Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:54

2024-01-23T21:54

2024-01-23T21:54

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир. "Я уверен в высокой степени", - сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков. Трансляцию вел телеканал CNN. У Трампа в борьбе за республиканскую номинацию остался лишь один конкурент - бывшая постпред США при ООН Никки Хейли. Экс-президент убежден, что вскоре и она выйдет из гонки. Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Трамп убежден, что Хейли выйдет из гонки, когда проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Сама она делает ставку на предварительные выборы в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором. Праймериз там пройдут в конце февраля.

https://ria.ru/20240123/tramp-1923062766.html

https://ria.ru/20240123/kheyli-1923032480.html

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в мире, сша, нью-гэмпшир, флорида, рон десантис, никки хейли, дональд трамп, оон, выборы президента сша