Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vybory-1923091192.html
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире - РИА Новости, 23.01.2024
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:54
2024-01-23T21:54
в мире
сша
нью-гэмпшир
флорида
рон десантис
никки хейли
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир. "Я уверен в высокой степени", - сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков. Трансляцию вел телеканал CNN. У Трампа в борьбе за республиканскую номинацию остался лишь один конкурент - бывшая постпред США при ООН Никки Хейли. Экс-президент убежден, что вскоре и она выйдет из гонки. Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Трамп убежден, что Хейли выйдет из гонки, когда проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Сама она делает ставку на предварительные выборы в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором. Праймериз там пройдут в конце февраля.
https://ria.ru/20240123/tramp-1923062766.html
https://ria.ru/20240123/kheyli-1923032480.html
сша
нью-гэмпшир
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-гэмпшир, флорида, рон десантис, никки хейли, дональд трамп, оон, выборы президента сша
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Флорида, Рон Десантис, Никки Хейли, Дональд Трамп, ООН, Выборы президента США
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире

Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир.
«
"Я уверен в высокой степени", - сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом
Вчера, 18:58
Трансляцию вел телеканал CNN.
У Трампа в борьбе за республиканскую номинацию остался лишь один конкурент - бывшая постпред США при ООН Никки Хейли. Экс-президент убежден, что вскоре и она выйдет из гонки.
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от борьбы за пост номинанта от республиканцев на президентских выборах и поддержал Трампа. Такое решение он принял на основе результатов первых мероприятий в рамках предварительных выборов в Айове: Трамп забрал голоса половины участников, Десантис занял второе место. Еще раньше из гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. В борьбе за номинацию осталось два основных претендента - Хейли и Трамп, но бывшего президента, согласно опросам, поддерживают больше избирателей. Трамп убежден, что Хейли выйдет из гонки, когда проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Сама она делает ставку на предварительные выборы в штате Южная Каролина, где она ранее была губернатором. Праймериз там пройдут в конце февраля.
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Соперница Трампа заявила, что не покинет гонку за республиканскую номинацию
Вчера, 17:15
 
В миреСШАНью-ГэмпширФлоридаРон ДесантисНикки ХейлиДональд ТрампООНВыборы президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала