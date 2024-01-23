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Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны - РИА Новости, 23.01.2024
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны
Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:39
2024-01-23T14:39
2024-01-23T14:43
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант. "Мы следим за всем, что происходит на севере. "Хезболла" продолжает провокации, я сейчас дал специальную оценку ситуации по этому поводу... Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может сложиться на севере. Поэтому одну руку мы держим на юге, а зоркий глаз направлен на север", - заявил Галант на встрече членов узкого кабинета военных действий с властями северных муниципалитетов.Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240123/gaza-1922898936.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны
Галант: Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но готов к любому развитию событий