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Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны - РИА Новости, 23.01.2024
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14:39 23.01.2024 (обновлено: 14:43 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны - РИА Новости, 23.01.2024
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны
Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:39
2024-01-23T14:43
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант. &quot;Мы следим за всем, что происходит на севере. &quot;Хезболла&quot; продолжает провокации, я сейчас дал специальную оценку ситуации по этому поводу... Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может сложиться на севере. Поэтому одну руку мы держим на юге, а зоркий глаз направлен на север&quot;, - заявил Галант на встрече членов узкого кабинета военных действий с властями северных муниципалитетов.Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240123/gaza-1922898936.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны

Галант: Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но готов к любому развитию событий

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант.
«

"Мы следим за всем, что происходит на севере. "Хезболла" продолжает провокации, я сейчас дал специальную оценку ситуации по этому поводу... Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может сложиться на севере. Поэтому одну руку мы держим на юге, а зоркий глаз направлен на север", - заявил Галант на встрече членов узкого кабинета военных действий с властями северных муниципалитетов.

Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Красный Полумесяц заявил, что Израиль обстрелял штаб организации в Газе
Вчера, 10:22
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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