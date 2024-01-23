https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html

Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны

Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны - РИА Новости, 23.01.2024

Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны

Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:39

2024-01-23T14:39

2024-01-23T14:43

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922976601_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_81b8320895ce48e6d1b9993604b25675.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Израиль не хочет войны с ливанским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий на севере в свете продолжающихся провокаций, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант. "Мы следим за всем, что происходит на севере. "Хезболла" продолжает провокации, я сейчас дал специальную оценку ситуации по этому поводу... Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может сложиться на севере. Поэтому одну руку мы держим на юге, а зоркий глаз направлен на север", - заявил Галант на встрече членов узкого кабинета военных действий с властями северных муниципалитетов.Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240123/gaza-1922898936.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году