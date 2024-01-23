https://ria.ru/20240123/vladivostok-1922874342.html

Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности

Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.01.2024

Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за сильного ветра, который повредил крыши и фасады, сообщает мэрия. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T04:46

2024-01-23T04:46

2024-01-23T04:46

владивосток

происшествия

русский (остров)

японское море

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за сильного ветра, который повредил крыши и фасады, сообщает мэрия. В Приморье из-за циклона 22-23 января действует штормовое предупреждение, по данным синоптиков, в районах может выпасть до четырех месячных норм осадков. Местами в понедельник прошел сильный снег. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник отмечались ураганные порывы ветра, людей сбивало с ног. На полдня перекрывалось движение для грузовиков и автобусов по мосту на остров Русский. На мысе Назимова у моста порывы ветра достигали 40,2 метра в секунду. В кампусе ДВФУ на острове Русский, а также с отдельных зданий на материковой части города шквалом срывало кровлю. "Во Владивостоке из-за сильного ветра действует режим повышенной готовности. Он… продлится до 09.00 (02.00 мск) 24 января. В режиме повышенной готовности работают все коммунальные, дежурно-диспетчерские службы администрации города, предприятий и организаций", - говорится в сообщении. По данным мэрии, за минувшие сутки в городе зафиксировали несколько сообщений о поврежденных кровлях и фасадах. Так, жители Семеновской, 30 сообщали, что с балкона на пятом этаже свисает лист железа. На Станюковича, 54г ветер оторвал балконную раму, на Партизанском проспекте, 30 с крыши на шестом этаже сорвало карниз, который стучал в окно. Все эти повреждения устранили спасатели. Также повалило конструкции в новогоднем городке на центральной площади Владивостока. Работы там еще идут. По данным властей, во вторник во Владивостоке сохранится сильный северный ветер 17-22 м/с, во второй половине дня порывы до 24 м/с. Ожидается до 17 градусов мороза.

https://ria.ru/20240123/zhizneobespechenie-1922869350.html

https://ria.ru/20240123/vladivostok-1922873959.html

владивосток

русский (остров)

японское море

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владивосток, происшествия, русский (остров), японское море, дальневосточный федеральный университет