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Новогодний городок в центре Владивостока пострадал от ураганного ветра - РИА Новости, 23.01.2024
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04:43 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vladivostok-1922873959.html
Новогодний городок в центре Владивостока пострадал от ураганного ветра
Новогодний городок в центре Владивостока пострадал от ураганного ветра - РИА Новости, 23.01.2024
Новогодний городок в центре Владивостока пострадал от ураганного ветра
Ураганный ветер, бушевавший во Владивостоке в понедельник, повредил конструкции новогоднего городка на центральной площади, сообщает региональное агентство по... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:43
2024-01-23T04:43
дальневосточный федеральный университет
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, бушевавший во Владивостоке в понедельник, повредил конструкции новогоднего городка на центральной площади, сообщает региональное агентство по туризму. "Ураганный ветер, бушевавший во Владивостоке 22 января, доставил немало проблем. На центральной площади на территории новогоднего городка сильными порывами повреждены элементы перехода над катком, модели игрушек и праздничного декора", - говорится в сообщении.Отмечается, что восстановить все поврежденные элементы планируется до вечера вторника. По информации Примгидромета, в понедельник во Владивостоке отмечались ураганные порывы ветра. Максимальную скорость порывов в 40,2 метра в секунду зафиксировали на побережье в районе моста на острове Русском. В понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявляли, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк. Вечером в понедельник, когда ветер утих, движение по мосту открыли для всех видов транспорта. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, синоптики прогнозировали сильный и очень сильный снег, выпадение до четырех месячных норм осадков. В Японском море из-за циклона прогнозировались опасные явления - волны от четырех до шести метров и обледенение судов.
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владивосток
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дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), японское море
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров), Японское море
Новогодний городок в центре Владивостока пострадал от ураганного ветра

Ураганный ветер повредил конструкции новогоднего городка в центре Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМетель во Владивостоке
Метель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Метель во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, бушевавший во Владивостоке в понедельник, повредил конструкции новогоднего городка на центральной площади, сообщает региональное агентство по туризму.
"Ураганный ветер, бушевавший во Владивостоке 22 января, доставил немало проблем. На центральной площади на территории новогоднего городка сильными порывами повреждены элементы перехода над катком, модели игрушек и праздничного декора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановить все поврежденные элементы планируется до вечера вторника.
По информации Примгидромета, в понедельник во Владивостоке отмечались ураганные порывы ветра. Максимальную скорость порывов в 40,2 метра в секунду зафиксировали на побережье в районе моста на острове Русском.
В понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявляли, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк. Вечером в понедельник, когда ветер утих, движение по мосту открыли для всех видов транспорта.
В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, синоптики прогнозировали сильный и очень сильный снег, выпадение до четырех месячных норм осадков. В Японском море из-за циклона прогнозировались опасные явления - волны от четырех до шести метров и обледенение судов.
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