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Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР
Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР - РИА Новости, 23.01.2024
Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР
Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР до конца марта не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:19
2024-01-23T17:19
2024-01-23T17:47
дмитрий песков
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР до конца марта не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у президента в планах до конца марта поездка в КНДР.
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин
Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР
Песков: Путин не планирует визит в КНДР до конца марта