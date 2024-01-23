https://ria.ru/20240123/vizit-1923033492.html

Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР

Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР - РИА Новости, 23.01.2024

Песков прокомментировал планы Путина о поездке в КНДР

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР до конца марта не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:19

2024-01-23T17:19

2024-01-23T17:47

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР до конца марта не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у президента в планах до конца марта поездка в КНДР.

https://ria.ru/20240123/peskov-1923038060.html

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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин