https://ria.ru/20240123/veteran-1922865998.html

Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году

Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году - РИА Новости, 23.01.2024

Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев скончался в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T01:39

2024-01-23T01:39

2024-01-23T01:39

чехословакия

нью-йорк (город)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483154_0:77:1201:753_1920x0_80_0_0_5ae56525e81eaa796eccd8c575c21a9f.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев скончался в Нью-Йорке, сообщила РИА Новости координатор "Бессмертного полка" и вице-президент организации "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. "Николай Степанович просто утром проснулся, вставал, и сердце остановилось", - сказала Иванникова. В конце декабря прошлого года Зайцеву исполнилось 99 лет, он был полковником в отставке. Иванникова охарактеризовала его как активного участника шествий на День Победы в Нью-Йорке с 2015 года. "Благодаря его поддержке и участию мы стали смелее и сплоченнее", - отметила она, добавив, что ветеран обещал быть в строю во время празднования 80-летия Победы в мае 2025 года, но теперь этим планам не суждено сбыться. Вице-президент "Русской молодежи Америки" отметила, что Николай Степанович был одним из самых активных участников организации, даже несмотря на почтенный возраст. "Жизнелюб, наш Эверест, джентльмен, скала, весельчак и певец. Ему можно адресовать много эпитетов", - добавила она. Зайцев родился на Алтае в 1924 году, Великую Отечественную войну встретил школьником. В интервью РИА Новости несколько лет назад он рассказывал, что трудился на заводе, а в мае 1943 года начал боевой путь на Волховском фронте. В течение следующих двух лет он воевал в Ленинградской области, освобождал Венгрию, участвовал в боях за Вену. Седьмого мая 1945 года разведывательная группа под его командованием получила задание форсировать Дунай и как можно скорее встретиться с американскими союзниками в Чехословакии. Ветеран вспоминал, что "9 мая 1945 года мы братались с американскими танкистами недалеко от Праги". Как отметила Иванникова, участники "Русской молодежи Америки" почтут память Николая Зайцева на специальном вечере, приуроченным к 40-му дню его кончины. "Сейчас собираем по всем ребятам записи и фото", - добавила она.

https://ria.ru/20240112/veteran-1921013113.html

чехословакия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чехословакия, нью-йорк (город), сша