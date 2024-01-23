https://ria.ru/20240123/veteran-1922865998.html
Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году
Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году - РИА Новости, 23.01.2024
Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году
Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев скончался в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:39
2024-01-23T01:39
2024-01-23T01:39
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев скончался в Нью-Йорке, сообщила РИА Новости координатор "Бессмертного полка" и вице-президент организации "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. "Николай Степанович просто утром проснулся, вставал, и сердце остановилось", - сказала Иванникова. В конце декабря прошлого года Зайцеву исполнилось 99 лет, он был полковником в отставке. Иванникова охарактеризовала его как активного участника шествий на День Победы в Нью-Йорке с 2015 года. "Благодаря его поддержке и участию мы стали смелее и сплоченнее", - отметила она, добавив, что ветеран обещал быть в строю во время празднования 80-летия Победы в мае 2025 года, но теперь этим планам не суждено сбыться. Вице-президент "Русской молодежи Америки" отметила, что Николай Степанович был одним из самых активных участников организации, даже несмотря на почтенный возраст. "Жизнелюб, наш Эверест, джентльмен, скала, весельчак и певец. Ему можно адресовать много эпитетов", - добавила она. Зайцев родился на Алтае в 1924 году, Великую Отечественную войну встретил школьником. В интервью РИА Новости несколько лет назад он рассказывал, что трудился на заводе, а в мае 1943 года начал боевой путь на Волховском фронте. В течение следующих двух лет он воевал в Ленинградской области, освобождал Венгрию, участвовал в боях за Вену. Седьмого мая 1945 года разведывательная группа под его командованием получила задание форсировать Дунай и как можно скорее встретиться с американскими союзниками в Чехословакии. Ветеран вспоминал, что "9 мая 1945 года мы братались с американскими танкистами недалеко от Праги". Как отметила Иванникова, участники "Русской молодежи Америки" почтут память Николая Зайцева на специальном вечере, приуроченным к 40-му дню его кончины. "Сейчас собираем по всем ребятам записи и фото", - добавила она.
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чехословакия, нью-йорк (город), сша
Чехословакия, Нью-Йорк (город), США
Умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками из США в 1945 году
В Нью-Йорке умер ветеран Зайцев, участник встречи с союзниками в 1945 году
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев скончался в Нью-Йорке, сообщила РИА Новости координатор "Бессмертного полка" и вице-президент организации "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.
«
"Николай Степанович просто утром проснулся, вставал, и сердце остановилось", - сказала Иванникова.
В конце декабря прошлого года Зайцеву исполнилось 99 лет, он был полковником в отставке. Иванникова охарактеризовала его как активного участника шествий на День Победы в Нью-Йорке с 2015 года. "Благодаря его поддержке и участию мы стали смелее и сплоченнее", - отметила она, добавив, что ветеран обещал быть в строю во время празднования 80-летия Победы в мае 2025 года, но теперь этим планам не суждено сбыться.
Вице-президент "Русской молодежи Америки" отметила, что Николай Степанович был одним из самых активных участников организации, даже несмотря на почтенный возраст. "Жизнелюб, наш Эверест, джентльмен, скала, весельчак и певец. Ему можно адресовать много эпитетов", - добавила она.
Зайцев родился на Алтае в 1924 году, Великую Отечественную войну встретил школьником. В интервью РИА Новости несколько лет назад он рассказывал, что трудился на заводе, а в мае 1943 года начал боевой путь на Волховском фронте. В течение следующих двух лет он воевал в Ленинградской области, освобождал Венгрию, участвовал в боях за Вену.
Седьмого мая 1945 года разведывательная группа под его командованием получила задание форсировать Дунай и как можно скорее встретиться с американскими союзниками в Чехословакии. Ветеран вспоминал, что "9 мая 1945 года мы братались с американскими танкистами недалеко от Праги".
Как отметила Иванникова, участники "Русской молодежи Америки" почтут память Николая Зайцева на специальном вечере, приуроченным к 40-му дню его кончины. "Сейчас собираем по всем ребятам записи и фото", - добавила она.
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