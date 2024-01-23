https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986737.html

В Минске заявили, что Украина возводит оборонительные позиции на границе

В Минске заявили, что Украина возводит оборонительные позиции на границе - РИА Новости, 23.01.2024

В Минске заявили, что Украина возводит оборонительные позиции на границе

Украина продолжает оборудовать оборонительные позиции на границе с Белоруссией, ситуация сравнима с прошлогодней, заявил во вторник председатель белорусского... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:12

2024-01-23T15:12

2024-01-23T15:12

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Украина продолжает оборудовать оборонительные позиции на границе с Белоруссией, ситуация сравнима с прошлогодней, заявил во вторник председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов. "Касательно белорусско-украинского участка границы председатель Госпогранкомитета отметил, что обстановка сравнима с прошлогодней. По его словам, со стороны Украины - оборудование оборонительных позиций, в том числе в пунктах пропуска, которые сейчас не действуют, а также глубоко эшелонированное расположение укрупненных пограничных нарядов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале погранкомитета. Отмечается, что данное заявление Молостов сделал после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко и утверждения главой государства решения на охрану государственной границы в 2024 году. Руководитель ведомства рассказал, что все военные вызовы, которые исходят с территории сопредельных стран, фиксируются пограничниками и не остаются без адекватной реакции. Он добавил, что во взаимодействии с министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, министерством внутренних дел военнослужащие готовы к обеспечению национальной безопасности. "Основное поручение для органов пограничной службы — надежная охрана государственной границы в создавшихся условиях в нашем пограничном пространстве", - сказал Молостов. В сообщении, опубликованном на сайте погранкомитета также отмечается, что "сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований Украины". "Вдоль наших рубежей продолжают активно возводиться минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения. Сохраняется ведение разведки белорусской территории с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов. В этих условиях белорусские пограничники продолжают нести службу на южном направлении в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в целом все распоряжения и поручения, отданные главой государства органам пограничной службы в 2023 году, выполнены, обстановка на государственной границе остается прогнозируемой и контролируемой. В свою очередь пресс-служба главы белорусского государства сообщила, что во время доклада президенту председатель Госпогранкомитета заявил, что "обстановка на государственной границе и в пограничном пространстве на сегодняшний день стабильно напряженная". "Есть определенное уменьшение, в первую очередь связанное и с погодными условиями, - немного уменьшаются потоки нелегальной миграции", - сказал он. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.

https://ria.ru/20240110/belorussiya-1920566264.html

https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html

https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр