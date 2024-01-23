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Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным - РИА Новости, 23.01.2024
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12:01 23.01.2024 (обновлено: 12:02 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922932457.html
Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным
Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным - РИА Новости, 23.01.2024
Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя указ Киева по территориям РФ, назвал его "контрпродуктивной... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:01
2024-01-23T12:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя указ Киева по территориям РФ, назвал его "контрпродуктивной историей", попыткой "копаться" в делах РФ и добавил, что это может стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции из-за ущемления прав русских на Украине. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Это такая попытка влезть в нашу внутреннюю политику, в нашу внутреннюю повестку и попытаться начать здесь копаться. Это контрпродуктивная история, для это нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры, идентифицирующих себя как приверженцев русской цивилизации, живущих на территории (Украины - ред.)", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что "целый перечень" украинских законов, например, закон о государственном языке, нарушают права русскоговорящих. "Их загоняют в те нормы, которые вынуждают их во всех инстанциях использовать только украинский язык... Это такой этноцид, лингвоцид, абсолютное издевательство над людьми, их исконными корнями", - подчеркнул дипломат. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Зеленского, предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды.
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922814665.html
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россия, украина, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Владимир Зеленский
Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным

Мирошник назвал претензии Киева контрпродуктивными и заявил об ущемлении русских

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя указ Киева по территориям РФ, назвал его "контрпродуктивной историей", попыткой "копаться" в делах РФ и добавил, что это может стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции из-за ущемления прав русских на Украине.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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Вчера, 10:25
"Это такая попытка влезть в нашу внутреннюю политику, в нашу внутреннюю повестку и попытаться начать здесь копаться. Это контрпродуктивная история, для это нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры, идентифицирующих себя как приверженцев русской цивилизации, живущих на территории (Украины - ред.)", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".
Он добавил, что "целый перечень" украинских законов, например, закон о государственном языке, нарушают права русскоговорящих. "Их загоняют в те нормы, которые вынуждают их во всех инстанциях использовать только украинский язык... Это такой этноцид, лингвоцид, абсолютное издевательство над людьми, их исконными корнями", - подчеркнул дипломат.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Зеленского, предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир Зеленский
 
 
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