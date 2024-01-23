https://ria.ru/20240123/ukraina-1922932457.html

Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным

Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным - РИА Новости, 23.01.2024

Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя указ Киева по территориям РФ, назвал его "контрпродуктивной... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:01

2024-01-23T12:01

2024-01-23T12:02

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя указ Киева по территориям РФ, назвал его "контрпродуктивной историей", попыткой "копаться" в делах РФ и добавил, что это может стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции из-за ущемления прав русских на Украине. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Это такая попытка влезть в нашу внутреннюю политику, в нашу внутреннюю повестку и попытаться начать здесь копаться. Это контрпродуктивная история, для это нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры, идентифицирующих себя как приверженцев русской цивилизации, живущих на территории (Украины - ред.)", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что "целый перечень" украинских законов, например, закон о государственном языке, нарушают права русскоговорящих. "Их загоняют в те нормы, которые вынуждают их во всех инстанциях использовать только украинский язык... Это такой этноцид, лингвоцид, абсолютное издевательство над людьми, их исконными корнями", - подчеркнул дипломат. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Зеленского, предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды.

https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922814665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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