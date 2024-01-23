https://ria.ru/20240123/ukaz-1923072648.html

Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета

Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета - РИА Новости, 23.01.2024

Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета

Предложения комиссии Госсовета по соцполитике, касающиеся поддержки многодетных семей, учтены в указе президента РФ Владимира Путина, рассказал глава комиссии,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:40

2024-01-23T19:40

2024-01-23T19:40

общество

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

год семьи

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Предложения комиссии Госсовета по соцполитике, касающиеся поддержки многодетных семей, учтены в указе президента РФ Владимира Путина, рассказал глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Во вторник глава государства подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Теперь на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи — в ее состав входит трое и более детей. Определен перечень мер поддержки. По словам Никитина, "поддержка многодетных семей — это наша обязанность, потому что исторически Россия всегда была многодетной". От степени этой заботы зависит будущее страны. "В документе учтены предложения, которые сформулировала возглавляемая мной комиссия Госсовета по социальной политике. Это позволило разработать такой стандарт поддержки многодетных семей, который включил в себя инициативы регионов. В тексте указа также есть рекомендации для глав субъектов РФ. Среди них — установление конкретных мер социальной поддержки многодетных семей", - рассказал Никитин. Он уточнил, что вклад в содержание указа внесла и Новгородская область: в регионе реализуется федеральный пилотный проект по повышению рождаемости. Наиболее эффективные практики поддержки семей с детьми будут тиражироваться в других субъектах страны. Также в указе президента есть пункт о продлении возраста старшего ребенка, до достижения которого семья считается многодетной, — теперь это 23 года в случае, если ребенок учится в образовательном учреждении очно. "В Новгородской области мы в конце прошлого года решили проработать аналогичную инициативу. Почему все это очень важно? Потому что на федеральном уровне появился единый стандарт поддержки многодетных семей — базовый комплекс гарантированных возможностей. И регионы этот стандарт смогут дополнять такими решениями, которые соответствуют запросу со стороны жителей", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20240123/putin-1923054657.html

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html

россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, год семьи