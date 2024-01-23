Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета
Никитин: в указе президента о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Предложения комиссии Госсовета по соцполитике, касающиеся поддержки многодетных семей, учтены в указе президента РФ Владимира Путина, рассказал глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Во вторник глава государства подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Теперь на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи — в ее состав входит трое и более детей. Определен перечень мер поддержки. По словам Никитина, "поддержка многодетных семей — это наша обязанность, потому что исторически Россия всегда была многодетной". От степени этой заботы зависит будущее страны.
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"В документе учтены предложения, которые сформулировала возглавляемая мной комиссия Госсовета по социальной политике. Это позволило разработать такой стандарт поддержки многодетных семей, который включил в себя инициативы регионов. В тексте указа также есть рекомендации для глав субъектов РФ. Среди них — установление конкретных мер социальной поддержки многодетных семей", - рассказал Никитин.
Он уточнил, что вклад в содержание указа внесла и Новгородская область: в регионе реализуется федеральный пилотный проект по повышению рождаемости. Наиболее эффективные практики поддержки семей с детьми будут тиражироваться в других субъектах страны. Также в указе президента есть пункт о продлении возраста старшего ребенка, до достижения которого семья считается многодетной, — теперь это 23 года в случае, если ребенок учится в образовательном учреждении очно.
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"В Новгородской области мы в конце прошлого года решили проработать аналогичную инициативу. Почему все это очень важно? Потому что на федеральном уровне появился единый стандарт поддержки многодетных семей — базовый комплекс гарантированных возможностей. И регионы этот стандарт смогут дополнять такими решениями, которые соответствуют запросу со стороны жителей", - подчеркнул Никитин.