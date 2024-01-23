Рейтинг@Mail.ru
Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923072648.html
Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета
Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета - РИА Новости, 23.01.2024
Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета
Предложения комиссии Госсовета по соцполитике, касающиеся поддержки многодетных семей, учтены в указе президента РФ Владимира Путина, рассказал глава комиссии,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:40
2024-01-23T19:40
общество
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921472200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c54b8a03ab49e262e3ab94a7afbef6d.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Предложения комиссии Госсовета по соцполитике, касающиеся поддержки многодетных семей, учтены в указе президента РФ Владимира Путина, рассказал глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Во вторник глава государства подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Теперь на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи — в ее состав входит трое и более детей. Определен перечень мер поддержки. По словам Никитина, "поддержка многодетных семей — это наша обязанность, потому что исторически Россия всегда была многодетной". От степени этой заботы зависит будущее страны. "В документе учтены предложения, которые сформулировала возглавляемая мной комиссия Госсовета по социальной политике. Это позволило разработать такой стандарт поддержки многодетных семей, который включил в себя инициативы регионов. В тексте указа также есть рекомендации для глав субъектов РФ. Среди них — установление конкретных мер социальной поддержки многодетных семей", - рассказал Никитин. Он уточнил, что вклад в содержание указа внесла и Новгородская область: в регионе реализуется федеральный пилотный проект по повышению рождаемости. Наиболее эффективные практики поддержки семей с детьми будут тиражироваться в других субъектах страны. Также в указе президента есть пункт о продлении возраста старшего ребенка, до достижения которого семья считается многодетной, — теперь это 23 года в случае, если ребенок учится в образовательном учреждении очно. "В Новгородской области мы в конце прошлого года решили проработать аналогичную инициативу. Почему все это очень важно? Потому что на федеральном уровне появился единый стандарт поддержки многодетных семей — базовый комплекс гарантированных возможностей. И регионы этот стандарт смогут дополнять такими решениями, которые соответствуют запросу со стороны жителей", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20240123/putin-1923054657.html
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921472200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26a8d218790590cae5e7c06ff3485727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, год семьи
Общество, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Год семьи
Никитин: в указе о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета

Никитин: в указе президента о поддержке многодетных учтены предложения Госсовета

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Предложения комиссии Госсовета по соцполитике, касающиеся поддержки многодетных семей, учтены в указе президента РФ Владимира Путина, рассказал глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Во вторник глава государства подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Теперь на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи — в ее состав входит трое и более детей. Определен перечень мер поддержки. По словам Никитина, "поддержка многодетных семей — это наша обязанность, потому что исторически Россия всегда была многодетной". От степени этой заботы зависит будущее страны.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском семейном форуме Родные-любимые
Путин открыл Год семьи в России
Вчера, 18:17
«
"В документе учтены предложения, которые сформулировала возглавляемая мной комиссия Госсовета по социальной политике. Это позволило разработать такой стандарт поддержки многодетных семей, который включил в себя инициативы регионов. В тексте указа также есть рекомендации для глав субъектов РФ. Среди них — установление конкретных мер социальной поддержки многодетных семей", - рассказал Никитин.
Он уточнил, что вклад в содержание указа внесла и Новгородская область: в регионе реализуется федеральный пилотный проект по повышению рождаемости. Наиболее эффективные практики поддержки семей с детьми будут тиражироваться в других субъектах страны. Также в указе президента есть пункт о продлении возраста старшего ребенка, до достижения которого семья считается многодетной, — теперь это 23 года в случае, если ребенок учится в образовательном учреждении очно.
«
"В Новгородской области мы в конце прошлого года решили проработать аналогичную инициативу. Почему все это очень важно? Потому что на федеральном уровне появился единый стандарт поддержки многодетных семей — базовый комплекс гарантированных возможностей. И регионы этот стандарт смогут дополнять такими решениями, которые соответствуют запросу со стороны жителей", - подчеркнул Никитин.
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
Вчера, 16:45
 
ОбществоРоссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинГод семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала