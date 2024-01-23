Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
Путин: указ о многодетной семье направлен на единообразное применение льгот
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".
Одна из присутствующих рассказала президенту, что ее семья, приехав в Москву, смогла бесплатно сходить в зоопарк, в то время как в родном регионе льготное посещение возможно только в определенный день недели. Она попросила главу государства сделать так, чтобы у многодетных семей были равные меры поддержки по всей стране.
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"Те льготы, о которых вы сейчас сказали, они, судя по всему, носят региональный характер. В Москву приехали — здесь московские власти действуют таким образом, вы это увидели, а у вас по-другому выстроено", — сказал Путин.
Он отметил, что смысл нового указа о многодетных семьях как раз в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории страны.
Такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и других учреждений культуры, необходимо применять единообразно, добавил глава государства.
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"Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа как раз выравнять все эти вещи", — заключил президент.
Сегодня на сайте главы государства опубликовали указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Как установил документ, многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей. Регионы вправе расширить льготную категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.