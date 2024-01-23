https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html

Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье

Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье - РИА Новости, 23.01.2024

Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье

Указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:45

2024-01-23T16:45

2024-01-23T18:47

общество

год семьи

владимир путин

россия

москва

ярославская область

михаил евраев

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923021824_0:117:3105:1865_1920x0_80_0_0_3f2db5bdcca974785bd51759c1e9adce.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".Одна из присутствующих рассказала президенту, что ее семья, приехав в Москву, смогла бесплатно сходить в зоопарк, в то время как в родном регионе льготное посещение возможно только в определенный день недели. Она попросила главу государства сделать так, чтобы у многодетных семей были равные меры поддержки по всей стране."Те льготы, о которых вы сейчас сказали, они, судя по всему, носят региональный характер. В Москву приехали — здесь московские власти действуют таким образом, вы это увидели, а у вас по-другому выстроено", — сказал Путин.Он отметил, что смысл нового указа о многодетных семьях как раз в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории страны.Такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и других учреждений культуры, необходимо применять единообразно, добавил глава государства."Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа как раз выравнять все эти вещи", — заключил президент.Сегодня на сайте главы государства опубликовали указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Как установил документ, многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей. Регионы вправе расширить льготную категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.

https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html

россия

москва

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, год семьи, владимир путин, россия, москва, ярославская область, михаил евраев, московский зоопарк, социальный навигатор, детские вопросы