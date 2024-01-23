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Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье - РИА Новости, 23.01.2024
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16:45 23.01.2024 (обновлено: 18:47 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье - РИА Новости, 23.01.2024
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
Указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:45
2024-01-23T18:47
общество
год семьи
владимир путин
россия
москва
ярославская область
михаил евраев
московский зоопарк
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".Одна из присутствующих рассказала президенту, что ее семья, приехав в Москву, смогла бесплатно сходить в зоопарк, в то время как в родном регионе льготное посещение возможно только в определенный день недели. Она попросила главу государства сделать так, чтобы у многодетных семей были равные меры поддержки по всей стране.&quot;Те льготы, о которых вы сейчас сказали, они, судя по всему, носят региональный характер. В Москву приехали — здесь московские власти действуют таким образом, вы это увидели, а у вас по-другому выстроено&quot;, — сказал Путин.Он отметил, что смысл нового указа о многодетных семьях как раз в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории страны.Такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и других учреждений культуры, необходимо применять единообразно, добавил глава государства.&quot;Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа как раз выравнять все эти вещи&quot;, — заключил президент.Сегодня на сайте главы государства опубликовали указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Как установил документ, многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей. Регионы вправе расширить льготную категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.
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общество, год семьи, владимир путин, россия, москва, ярославская область, михаил евраев, московский зоопарк, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Год семьи, Владимир Путин, Россия, Москва, Ярославская область, Михаил Евраев, Московский зоопарк, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье

Путин: указ о многодетной семье направлен на единообразное применение льгот

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот, сообщил Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".
Одна из присутствующих рассказала президенту, что ее семья, приехав в Москву, смогла бесплатно сходить в зоопарк, в то время как в родном регионе льготное посещение возможно только в определенный день недели. Она попросила главу государства сделать так, чтобы у многодетных семей были равные меры поддержки по всей стране.
«

"Те льготы, о которых вы сейчас сказали, они, судя по всему, носят региональный характер. В Москву приехали — здесь московские власти действуют таким образом, вы это увидели, а у вас по-другому выстроено", — сказал Путин.

Он отметил, что смысл нового указа о многодетных семьях как раз в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории страны.
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Путин назвал многодетные семьи опорой России
Вчера, 16:28
Такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и других учреждений культуры, необходимо применять единообразно, добавил глава государства.
«

"Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа как раз выравнять все эти вещи", — заключил президент.

Сегодня на сайте главы государства опубликовали указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Как установил документ, многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей. Регионы вправе расширить льготную категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.
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ОбществоГод семьиВладимир ПутинРоссияМоскваЯрославская областьМихаил ЕвраевМосковский зоопаркСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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