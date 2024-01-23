Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 23.01.2024 (обновлено: 14:48 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ubiystvo-1922968661.html
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка - РИА Новости, 23.01.2024
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка
Следователи установили причастного к убийству 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, мужчину объявили в розыск, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:15
2024-01-23T14:48
происшествия
воронеж
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Следователи установили причастного к убийству 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, мужчину объявили в розыск, сообщает управление СК РФ по региону. Телеканал "Рен ТВ" в понедельник сообщил, что в Воронеже рядом с мусорным баком нашли связанное тело девушки-подростка. По данным канала, тело находилось в бауле с вещами, "было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты". Как информировало следствие, тело 17-летней девушки "с признаками насильственной смерти" действительно найдено накануне возле мусорных баков в Ленинском районе. СК возбудил дело об убийстве. "Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу 08.09.1995 года рождения. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении. Следствие отмечает особые приметы обвиняемого - на обеих руках татуировки, в районе груди татуировка в виде демона, повязка на левой ноге в районе голеностопа. Следственный комитет и МВД просят выйти на связь всех, у кого есть данные о местонахождении этого человека.
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
https://ria.ru/20240109/prestuplenie-1920220386.html
воронеж
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка

В Воронеже вычислили и разыскивают подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Следователи установили причастного к убийству 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, мужчину объявили в розыск, сообщает управление СК РФ по региону.
Телеканал "Рен ТВ" в понедельник сообщил, что в Воронеже рядом с мусорным баком нашли связанное тело девушки-подростка. По данным канала, тело находилось в бауле с вещами, "было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты".
Обвиняемый по делу об убийстве порноактрисы на следственном эксперименте
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису
22 января, 15:50
Как информировало следствие, тело 17-летней девушки "с признаками насильственной смерти" действительно найдено накануне возле мусорных баков в Ленинском районе. СК возбудил дело об убийстве.
«
"Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу 08.09.1995 года рождения. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает особые приметы обвиняемого - на обеих руках татуировки, в районе груди татуировка в виде демона, повязка на левой ноге в районе голеностопа.
Следственный комитет и МВД просят выйти на связь всех, у кого есть данные о местонахождении этого человека.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
9 января, 06:16
 
ПроисшествияВоронежРоссияЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала