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В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка - РИА Новости, 23.01.2024
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка
Следователи установили причастного к убийству 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, мужчину объявили в розыск, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:15
2024-01-23T14:15
2024-01-23T14:48
происшествия
воронеж
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Следователи установили причастного к убийству 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, мужчину объявили в розыск, сообщает управление СК РФ по региону. Телеканал "Рен ТВ" в понедельник сообщил, что в Воронеже рядом с мусорным баком нашли связанное тело девушки-подростка. По данным канала, тело находилось в бауле с вещами, "было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты". Как информировало следствие, тело 17-летней девушки "с признаками насильственной смерти" действительно найдено накануне возле мусорных баков в Ленинском районе. СК возбудил дело об убийстве. "Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу 08.09.1995 года рождения. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении. Следствие отмечает особые приметы обвиняемого - на обеих руках татуировки, в районе груди татуировка в виде демона, повязка на левой ноге в районе голеностопа. Следственный комитет и МВД просят выйти на связь всех, у кого есть данные о местонахождении этого человека.
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
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происшествия, воронеж, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже вычислили подозреваемого в убийстве девушки-подростка
В Воронеже вычислили и разыскивают подозреваемого в убийстве 17-летней девушки