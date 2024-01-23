https://ria.ru/20240123/ubezhische-1922898243.html
Две британки получили временное убежище в России
Две британки получили временное убежище в России - РИА Новости, 23.01.2024
Две британки получили временное убежище в России
Две гражданки Великобритании, работающие в сфере балетного искусства, получили временное убежище в России, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:19
2024-01-23T10:19
2024-01-23T17:59
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Две гражданки Великобритании, работающие в сфере балетного искусства, получили временное убежище в России, сообщила представитель МВД Ирина Волк. "Две гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища на территории России", — уточнила она. По ее словам, Кристина Анна Камерон Давыдова на протяжении 30 лет находится и работает в сфере балетного искусства в России, руководит балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает в театре, оформляет декорации, шьет костюмы к спектаклям. "В торжественной обстановке начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по Москве <…> Алексей Журин вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России", — рассказала представитель МВД. Волк отметила, что этот документ дает право на медицинское обслуживание, а также работать без оформления патента и разрешения. Кристина Камерон-Давыдова — хореограф и создатель оригинальных классических балетов "Клад Зигфрида", "Песня Русалки", "Цыганский барон", "Золотая прялка", "Аленький цветочек", "Белая кокарда", "Лебедушка", "Морозко", "Веточка розмарина". Солистка Общества русского балета имени Легата, основатель балетного театра "Осьмой Див", сообщается на портале Культура.РФ.
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РИА Новости
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россия, северная ирландия, великобритания, ирина волк, общество
Россия, Северная Ирландия, Великобритания, Ирина Волк, Общество
Две британки получили временное убежище в России
Британский хореограф и ее мать получили временное убежище в России
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Две гражданки Великобритании, работающие в сфере балетного искусства, получили временное убежище в России, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
"Две гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища на территории России", — уточнила она.
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По ее словам, Кристина Анна Камерон Давыдова на протяжении 30 лет находится и работает в сфере балетного искусства в России, руководит балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает в театре, оформляет декорации, шьет костюмы к спектаклям.
"В торжественной обстановке начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по Москве
<…> Алексей Журин вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России", — рассказала представитель МВД.
Волк отметила, что этот документ дает право на медицинское обслуживание, а также работать без оформления патента и разрешения.
Кристина Камерон-Давыдова — хореограф и создатель оригинальных классических балетов "Клад Зигфрида", "Песня Русалки", "Цыганский барон", "Золотая прялка", "Аленький цветочек", "Белая кокарда", "Лебедушка", "Морозко", "Веточка розмарина". Солистка Общества русского балета имени Легата, основатель балетного театра "Осьмой Див", сообщается на портале Культура.РФ.
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