https://ria.ru/20240123/turtsiya-1922902639.html

Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ

Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024

Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ

Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из РФ, принимаются меры, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:37

2024-01-23T10:37

2024-01-23T10:37

экономика

россия

турция

анкара (провинция)

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из РФ, принимаются меры, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники. Газета ранее сообщала, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. "В то время как торговля в национальных валютах – лирах и рублях - ускорилась, турецкие банки стали отказывать в денежных переводах (из РФ) после последних западных санкций. Компании, которые не могли получить свои платежи, подняли этот вопрос на повестку дня в Анкаре после того, как экспорт застопорился, и министерство торговли приняло меры и составило список компаний, имеющих проблемы с платежами", - пишет газета. Издание добавляет, что что некоторые экспортеры, которые не могут получить свои экспортные платежи из России, ищут различные решения. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщил РИА Новости 18 января источник в банковской системе страны. По его словам, вопрос с частными банками может решиться к 25 января. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html

https://ria.ru/20240118/banki-1921976227.html

россия

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, анкара (провинция), санкции в отношении россии