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Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
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10:37 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/turtsiya-1922902639.html
Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ
Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ
Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из РФ, принимаются меры, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:37
2024-01-23T10:37
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из РФ, принимаются меры, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники. Газета ранее сообщала, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. "В то время как торговля в национальных валютах – лирах и рублях - ускорилась, турецкие банки стали отказывать в денежных переводах (из РФ) после последних западных санкций. Компании, которые не могли получить свои платежи, подняли этот вопрос на повестку дня в Анкаре после того, как экспорт застопорился, и министерство торговли приняло меры и составило список компаний, имеющих проблемы с платежами", - пишет газета. Издание добавляет, что что некоторые экспортеры, которые не могут получить свои экспортные платежи из России, ищут различные решения. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщил РИА Новости 18 января источник в банковской системе страны. По его словам, вопрос с частными банками может решиться к 25 января. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html
https://ria.ru/20240118/banki-1921976227.html
россия
турция
анкара (провинция)
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экономика, россия, турция, анкара (провинция), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Санкции в отношении России
Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ

Ekonomim: в Турции появился реестр компаний с проблемами с платежами из России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из РФ, принимаются меры, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.
Газета ранее сообщала, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России
22 января, 07:20
"В то время как торговля в национальных валютах – лирах и рублях - ускорилась, турецкие банки стали отказывать в денежных переводах (из РФ) после последних западных санкций. Компании, которые не могли получить свои платежи, подняли этот вопрос на повестку дня в Анкаре после того, как экспорт застопорился, и министерство торговли приняло меры и составило список компаний, имеющих проблемы с платежами", - пишет газета.
Издание добавляет, что что некоторые экспортеры, которые не могут получить свои экспортные платежи из России, ищут различные решения.
Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщил РИА Новости 18 января источник в банковской системе страны. По его словам, вопрос с частными банками может решиться к 25 января.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Турция - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Источник опроверг сообщения об отказе Турции от платежей из России
18 января, 06:06
 
ЭкономикаРоссияТурцияАнкара (провинция)Санкции в отношении России
 
 
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