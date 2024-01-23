https://ria.ru/20240123/trevoga-1922879363.html
В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.01.2024
В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:00
2024-01-23T07:00
2024-01-23T07:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога распространилась на эти регионы с 5.43 (6.43 мск) в течение примерно одной минуты. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, черниговская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также еще в шести областях Украины, объявили воздушную тревогу