https://ria.ru/20240123/trevoga-1922879363.html

В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.01.2024

В Киеве и в шести областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:00

2024-01-23T07:00

2024-01-23T07:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога распространилась на эти регионы с 5.43 (6.43 мск) в течение примерно одной минуты. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html

киев

черниговская область

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киев, черниговская область, украина, вооруженные силы рф, в мире