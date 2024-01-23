https://ria.ru/20240123/trevoga-1922878752.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.01.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:40
2024-01-23T06:40
2024-01-23T06:40
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога прозвучала в Харьковской области в 4.46 (5.46 мск), а с 5.18 (6.18) в течение минуты распространилась на другие области. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html
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украина, одесская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги