https://ria.ru/20240123/tovary-1923026261.html

Путин рассказал о продвижении российских товаров

Путин рассказал о продвижении российских товаров - РИА Новости, 23.01.2024

Путин рассказал о продвижении российских товаров

Президент России Владимир Путин, говоря о продвижении российских товаров в продуктовых магазинах, заявил, что с уходом иностранных конкурентов ситуация... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:49

2024-01-23T16:49

2024-01-23T16:49

экономика

россия

владимир путин

x5 retail group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923016173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d7577bbc7a07a591f1bbfb753449c10.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о продвижении российских товаров в продуктовых магазинах, заявил, что с уходом иностранных конкурентов ситуация улучшилась, но еще осталось над чем работать. Один из участников встречи предложил президенту создать государственную компанию "продуктового ритейла", которая могла бы конкурировать с существующими крупными сетями "Магнит" и X5, а также задавать в этой компании правила, например, наценки, возможность "встать на полки" отечественным производителям. "Обязательно посмотрим, понимаю, в чем здесь проблема: в том, чтобы крупная компания, государственная или с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полки магазинов. С уходом конкурентов иностранных, в целом ситуация стала получше, но все равно двигаться нужно, я понимаю, там есть над чем работать, поработаем", - сказал Путин в ходе встречи в участниками победителями всероссийских семейных конкурсов.

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1899814321.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, x5 retail group