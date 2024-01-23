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Путин рассказал о продвижении российских товаров - РИА Новости, 23.01.2024
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16:49 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/tovary-1923026261.html
Путин рассказал о продвижении российских товаров
Путин рассказал о продвижении российских товаров - РИА Новости, 23.01.2024
Путин рассказал о продвижении российских товаров
Президент России Владимир Путин, говоря о продвижении российских товаров в продуктовых магазинах, заявил, что с уходом иностранных конкурентов ситуация... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:49
2024-01-23T16:49
экономика
россия
владимир путин
x5 retail group
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о продвижении российских товаров в продуктовых магазинах, заявил, что с уходом иностранных конкурентов ситуация улучшилась, но еще осталось над чем работать. Один из участников встречи предложил президенту создать государственную компанию "продуктового ритейла", которая могла бы конкурировать с существующими крупными сетями "Магнит" и X5, а также задавать в этой компании правила, например, наценки, возможность "встать на полки" отечественным производителям. "Обязательно посмотрим, понимаю, в чем здесь проблема: в том, чтобы крупная компания, государственная или с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полки магазинов. С уходом конкурентов иностранных, в целом ситуация стала получше, но все равно двигаться нужно, я понимаю, там есть над чем работать, поработаем", - сказал Путин в ходе встречи в участниками победителями всероссийских семейных конкурсов.
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экономика, россия, владимир путин, x5 retail group
Экономика, Россия, Владимир Путин, X5 Retail Group
Путин рассказал о продвижении российских товаров

Путин: ситуация с продвижением российских товаров улучшилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о продвижении российских товаров в продуктовых магазинах, заявил, что с уходом иностранных конкурентов ситуация улучшилась, но еще осталось над чем работать.
Один из участников встречи предложил президенту создать государственную компанию "продуктового ритейла", которая могла бы конкурировать с существующими крупными сетями "Магнит" и X5, а также задавать в этой компании правила, например, наценки, возможность "встать на полки" отечественным производителям.
"Обязательно посмотрим, понимаю, в чем здесь проблема: в том, чтобы крупная компания, государственная или с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полки магазинов. С уходом конкурентов иностранных, в целом ситуация стала получше, но все равно двигаться нужно, я понимаю, там есть над чем работать, поработаем", - сказал Путин в ходе встречи в участниками победителями всероссийских семейных конкурсов.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинX5 Retail Group
 
 
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