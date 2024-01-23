https://ria.ru/20240123/toplivo-1922977423.html

Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже

Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже - РИА Новости, 23.01.2024

Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже

Стоимость всех видов автомобильного топлива, торгующегося на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), выросла во вторник, в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:46

2024-01-23T14:46

2024-01-23T14:46

экономика

цены на нефть

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593066_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_b19db7ca6179664e6c8233b0993b5dc3.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость всех видов автомобильного топлива, торгующегося на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), выросла во вторник, в частности, бензин подорожал более чем на 2%, следует из материалов торгов. Бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника подорожал на 2,04%, до 45 753 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,11%, до 48 774 рублей. при этом цены на бензин непрерывно растут с начала года. За три недели стоимость Аи-92 выросла на 16,3%, марки Аи-95 - на 15,2%. Летнее дизельное топливо во вторник также подорожало: его цена выросла на 0,97%, до 52 217 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива выросла на 1,3%, до 54 552 рублей за тонну, зимнего - на 0,66%, до 60 643 рублей. По итогам вторника увеличилась и цена на мазут - на 0,44%, до 20 143 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,25%, до 78 967 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,13% - до 23 758 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизтоплива. По данным Минэнерго РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составили около 5,9 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240107/kitay-1920002894.html

https://ria.ru/20231222/fortum-1917430080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95