https://ria.ru/20240123/toplivo-1922977423.html
Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже
Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже - РИА Новости, 23.01.2024
Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже
Стоимость всех видов автомобильного топлива, торгующегося на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), выросла во вторник, в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:46
2024-01-23T14:46
2024-01-23T14:46
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость всех видов автомобильного топлива, торгующегося на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), выросла во вторник, в частности, бензин подорожал более чем на 2%, следует из материалов торгов. Бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника подорожал на 2,04%, до 45 753 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,11%, до 48 774 рублей. при этом цены на бензин непрерывно растут с начала года. За три недели стоимость Аи-92 выросла на 16,3%, марки Аи-95 - на 15,2%. Летнее дизельное топливо во вторник также подорожало: его цена выросла на 0,97%, до 52 217 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива выросла на 1,3%, до 54 552 рублей за тонну, зимнего - на 0,66%, до 60 643 рублей. По итогам вторника увеличилась и цена на мазут - на 0,44%, до 20 143 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,25%, до 78 967 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,13% - до 23 758 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизтоплива. По данным Минэнерго РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составили около 5,9 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240107/kitay-1920002894.html
https://ria.ru/20231222/fortum-1917430080.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Все виды топлива подорожали во вторник на российской бирже
Все виды автомобильного топлива подорожали во вторник на российской бирже
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость всех видов автомобильного топлива, торгующегося на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), выросла во вторник, в частности, бензин подорожал более чем на 2%, следует из материалов торгов.
Бензин марки Аи-9
2 по территориальному индексу Европейской части России
по итогам торгов вторника подорожал на 2,04%, до 45 753 рублей за тонну, Аи-9
5 - на 2,11%, до 48 774 рублей. при этом цены на бензин непрерывно растут с начала года. За три недели стоимость Аи-92 выросла на 16,3%, марки Аи-95 - на 15,2%.
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Летнее дизельное топливо во вторник также подорожало: его цена выросла на 0,97%, до 52 217 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива выросла на 1,3%, до 54 552 рублей за тонну, зимнего - на 0,66%, до 60 643 рублей.
По итогам вторника увеличилась и цена на мазут - на 0,44%, до 20 143 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,25%, до 78 967 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,13% - до 23 758 рублей за тонну.
Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично - на поставки дизтоплива.
По данным Минэнерго
РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составили около 5,9 миллиона тонн.
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