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СМИ: в ВСУ назвали национальный новостной телемарафон мыльной оперой - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/telemarafon-1922951020.html
СМИ: в ВСУ назвали национальный новостной телемарафон мыльной оперой
СМИ: в ВСУ назвали национальный новостной телемарафон мыльной оперой - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: в ВСУ назвали национальный новостной телемарафон мыльной оперой
Украинские военные заявили, что телемарафон, в рамках которого телевидение Украины транслирует в едином формате новости о ходе конфликта, называют его чистой... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:13
2024-01-23T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные заявили, что телемарафон, в рамках которого телевидение Украины транслирует в едином формате новости о ходе конфликта, называют его чистой пропагандой и мыльной оперой, где все идет хорошо и никто не погибает, пишет испанская газета Mundo. Финансируемый из государственного бюджета Украины Новостной телемарафон "Єдині новини" (укр. "Единые новости") начал работу в эфире всех украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие украинские телеканалы, выходящие в эфир поочередно. Формат телемарафона подвергался критике как со стороны украинских парламентариев и журналистов, так и со стороны западных СМИ. "Это какая-то мыльная опера... Он (телемарафон) говорит всей страны, что все идет хорошо, что мы побеждаем и, конечно, никто не хочет выходить на передовую", - заявил изданию украинский капитан по имени Михайло и позывным "Сайгон". Как отмечает Mundo, все опрошенные ею военные поддерживают эту точку зрения. Другой украинский военный, командир батальона Тарас Михальчук, заявил, что телемарафон - это дезинформация и "чистая пропаганда", "где говорится, что никто не умирает". В интервью изданию украинские военные признают, что ситуация сложная, есть большие потери и нехватка людей. Ранее данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%. Согласно данным опроса USAID-Internews, проведенного летом прошлого года по заказу международной некоммерческой организации Internews, украинский национальный телемарафон стремительно теряет свою аудиторию, за этот год практически половина зрителей перестала его смотреть, при этом тех, кто смотрит эфир ежедневно, стало меньше в три раза.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921748749.html
https://ria.ru/20240116/smi-1921625009.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в ВСУ назвали национальный новостной телемарафон мыльной оперой

Mundo: украинские военные считают национальный новостной телемарафон пропагандой

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные заявили, что телемарафон, в рамках которого телевидение Украины транслирует в едином формате новости о ходе конфликта, называют его чистой пропагандой и мыльной оперой, где все идет хорошо и никто не погибает, пишет испанская газета Mundo.
Финансируемый из государственного бюджета Украины Новостной телемарафон "Єдині новини" (укр. "Единые новости") начал работу в эфире всех украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие украинские телеканалы, выходящие в эфир поочередно. Формат телемарафона подвергался критике как со стороны украинских парламентариев и журналистов, так и со стороны западных СМИ.
Кадр телемарафона на телеканале Верховной рады Украины
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16 января, 23:55
"Это какая-то мыльная опера... Он (телемарафон) говорит всей страны, что все идет хорошо, что мы побеждаем и, конечно, никто не хочет выходить на передовую", - заявил изданию украинский капитан по имени Михайло и позывным "Сайгон". Как отмечает Mundo, все опрошенные ею военные поддерживают эту точку зрения.
Другой украинский военный, командир батальона Тарас Михальчук, заявил, что телемарафон - это дезинформация и "чистая пропаганда", "где говорится, что никто не умирает".
В интервью изданию украинские военные признают, что ситуация сложная, есть большие потери и нехватка людей.
Ранее данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%. Согласно данным опроса USAID-Internews, проведенного летом прошлого года по заказу международной некоммерческой организации Internews, украинский национальный телемарафон стремительно теряет свою аудиторию, за этот год практически половина зрителей перестала его смотреть, при этом тех, кто смотрит эфир ежедневно, стало меньше в три раза.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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