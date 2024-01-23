https://ria.ru/20240123/tankisty-1922870597.html
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:15
2024-01-23T03:15
2024-01-23T11:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-80бв
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80БВ отработали из закрытых огневых позиций по целям, координаты которых были оперативно выявлены разведчиками и корректировщиками.
https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html
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Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении
Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении
2024-01-23T03:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ
Танкисты ЗВО уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80БВ отработали из закрытых огневых позиций по целям, координаты которых были оперативно выявлены разведчиками и корректировщиками.
В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике