Рейтинг@Mail.ru
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 23.01.2024 (обновлено: 11:35 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/tankisty-1922870597.html
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:15
2024-01-23T11:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-80бв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922922307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f55a8ec812bfb6683ac234a319e6e033.jpg
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80БВ отработали из закрытых огневых позиций по целям, координаты которых были оперативно выявлены разведчиками и корректировщиками.
https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении
Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении
2024-01-23T03:15
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922922307_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfd4efb790c07908082c1bc1b9405619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ

Танкисты ЗВО уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80БВ отработали из закрытых огневых позиций по целям, координаты которых были оперативно выявлены разведчиками и корректировщиками.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике
Вчера, 11:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80БВ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала