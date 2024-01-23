https://ria.ru/20240123/tankisty-1922870597.html

Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ

Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ

Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:15

2024-01-23T03:15

2024-01-23T11:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-80бв

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и блиндажи ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80БВ отработали из закрытых огневых позиций по целям, координаты которых были оперативно выявлены разведчиками и корректировщиками.

https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html

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Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении 2024-01-23T03:15 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, т-80бв