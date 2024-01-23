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Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ
Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:03
2024-01-23T05:03
2024-01-23T05:03
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий. "После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ
Экипажи Су-25 поразили на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
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"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий.
"После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.
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