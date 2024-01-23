https://ria.ru/20240123/su-25-1922874614.html

Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ

Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ

Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:03

2024-01-23T05:03

2024-01-23T05:03

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

безопасность

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий. "После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240119/shturmoviki-1922241804.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность