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Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/su-25-1922874614.html
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ
Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:03
2024-01-23T05:03
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий. "После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность
Авиация поразила на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ

Экипажи Су-25 поразили на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий.
"После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.
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19 января, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25Безопасность
 
 
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