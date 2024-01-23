https://ria.ru/20240123/ssha-1922868162.html
В США оценили эффективность ударов по Йемену
В США оценили эффективность ударов по Йемену - РИА Новости, 23.01.2024
В США оценили эффективность ударов по Йемену
США еще оценивают ущерб хуситам от ударов по их объектам в Йемене, но пока считают, что они были успешными, сообщил высокопоставленный чиновник министерства... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:18
2024-01-23T02:18
2024-01-23T02:29
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США еще оценивают ущерб хуситам от ударов по их объектам в Йемене, но пока считают, что они были успешными, сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны США."Мы продолжаем оценивать боевой ущерб, в дальнейшем у нас будет более точная оценка", - сказал чиновник в ходе спецбрифинга."На данный момент мы считаем, что удар был успешным и достиг желаемого эффекта", - добавил он.При этом чиновник отметил, что США пока неизвестно о жертвах среди хуситов. По его словам, с 19 ноября хуситы совершили по крайней мере 33 нападения на коммерческие суда.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240120/simonyan-1922531575.html
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военная операция сша и британии в йемене, сша, йемен, в мире, красное море, ансар алла
Военная операция США и Британии в Йемене, США, Йемен, В мире, Красное море, Ансар Алла
В США оценили эффективность ударов по Йемену
В Пентагоне заявили, что на данный момент считают удары по Йемену успешными
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США еще оценивают ущерб хуситам от ударов по их объектам в Йемене, но пока считают, что они были успешными, сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны США.
«
"Мы продолжаем оценивать боевой ущерб, в дальнейшем у нас будет более точная оценка", - сказал чиновник в ходе спецбрифинга.
"На данный момент мы считаем, что удар был успешным и достиг желаемого эффекта", - добавил он.
При этом чиновник отметил, что США пока неизвестно о жертвах среди хуситов. По его словам, с 19 ноября хуситы совершили по крайней мере 33 нападения на коммерческие суда.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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