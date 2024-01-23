https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922954315.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных - РИА Новости, 23.01.2024
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:26
2024-01-23T13:26
2024-01-23T13:33
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240123/poteri-1922952259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных и две самоходки