https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922954315.html

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных - РИА Новости, 23.01.2024

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:26

2024-01-23T13:26

2024-01-23T13:33

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240123/poteri-1922952259.html

россия

днепр (город)

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Дарья Буймова

россия, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность