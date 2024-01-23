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Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам спецоперации, такое решение он принял вслед за сестрой, которая отправила бойцам подаренные... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:16
2024-01-23T07:16
2024-01-23T07:16
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БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам спецоперации, такое решение он принял вслед за сестрой, которая отправила бойцам подаренные Дедом Морозом деньги, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Вы помните историю Ксюши из Манжерока, которая принесла деньги, подаренные ей Дедом Морозом, для помощи бойцам на СВО? Неожиданно для нас у истории появилось продолжение. Её брат Андрей решил последовать примеру сестры и пришёл в офис Народного фронта, чтобы внести свой вклад в помощь бойцам, находящимся на передовой. Свои накопления за два года Андрей без колебаний перечислил в проект "Всё для победы!", - говорится в сообщении. В региональном отделении Народного фронта считают, что такие трогательные примеры искренности, доброты и любви к Родине укрепляют уверенность в процветании России.
https://ria.ru/20240119/pomosch-1922350715.html
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республика алтай, дед мороз, россия, общество
Надежные люди, Республика Алтай, Дед Мороз, Россия, Общество
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО
Юный житель Алтая вслед за сестрой решил передать свои накопления участникам СВО