Рейтинг@Mail.ru
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
07:16 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922880041.html
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам спецоперации, такое решение он принял вслед за сестрой, которая отправила бойцам подаренные... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:16
2024-01-23T07:16
надежные люди
республика алтай
дед мороз
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806bfa2d873e4868d17cede2ddfaed24.jpg
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам спецоперации, такое решение он принял вслед за сестрой, которая отправила бойцам подаренные Дедом Морозом деньги, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Вы помните историю Ксюши из Манжерока, которая принесла деньги, подаренные ей Дедом Морозом, для помощи бойцам на СВО? Неожиданно для нас у истории появилось продолжение. Её брат Андрей решил последовать примеру сестры и пришёл в офис Народного фронта, чтобы внести свой вклад в помощь бойцам, находящимся на передовой. Свои накопления за два года Андрей без колебаний перечислил в проект "Всё для победы!", - говорится в сообщении. В региональном отделении Народного фронта считают, что такие трогательные примеры искренности, доброты и любви к Родине укрепляют уверенность в процветании России.
https://ria.ru/20240119/pomosch-1922350715.html
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07237f776e292fe98ca9e3516fcc1a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, дед мороз, россия, общество
Надежные люди, Республика Алтай, Дед Мороз, Россия, Общество
Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам СВО

Юный житель Алтая вслед за сестрой решил передать свои накопления участникам СВО

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШапка военнослужащего и флаг России
Шапка военнослужащего и флаг России - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Шапка военнослужащего и флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Юный житель Республики Алтай передал свои накопления участникам спецоперации, такое решение он принял вслед за сестрой, которая отправила бойцам подаренные Дедом Морозом деньги, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
"Вы помните историю Ксюши из Манжерока, которая принесла деньги, подаренные ей Дедом Морозом, для помощи бойцам на СВО? Неожиданно для нас у истории появилось продолжение. Её брат Андрей решил последовать примеру сестры и пришёл в офис Народного фронта, чтобы внести свой вклад в помощь бойцам, находящимся на передовой. Свои накопления за два года Андрей без колебаний перечислил в проект "Всё для победы!", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз бойцам в зоне СВО от жителей Таловского района Воронежской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование
19 января, 14:46
В региональном отделении Народного фронта считают, что такие трогательные примеры искренности, доброты и любви к Родине укрепляют уверенность в процветании России.
 
Надежные людиРеспублика АлтайДед МорозРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала