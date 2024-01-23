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Исследование показало, какие IT-специалисты нужны российским компаниям - РИА Новости, 23.01.2024
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02:49 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/spetsialisty-1922868718.html
Исследование показало, какие IT-специалисты нужны российским компаниям
Исследование показало, какие IT-специалисты нужны российским компаниям - РИА Новости, 23.01.2024
Исследование показало, какие IT-специалисты нужны российским компаниям
Российским компаниям из IT-кадров больше всего нужны специалисты по кибербезопасности, а также сетевые инженеры, выяснили для РИА Новости аналитики... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:49
2024-01-23T02:49
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российским компаниям из IT-кадров больше всего нужны специалисты по кибербезопасности, а также сетевые инженеры, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру". "Исследовательский центр "Зарплаты.ру" опросил руководителей и начальников отделов российских компаний и выяснил, каких IT-специалистов не хватает в начале 2024 года, а также какие языки программирования наиболее востребованы сейчас. ... Более трети (35%) респондентов рассказали, что они нуждаются в специалистах по кибербезопасности. Также треть (33%) отметила, что бизнесу нужны сетевые инженеры", - сказано в исследовании. Каждой пятой компании нужны мобильные разработчики, еще примерно столько же респондентов отметили необходимость найма продакт-менеджеров. 7% указали на то, что у них есть потребность в специалистах по цифровой трансформации, 15% нуждаются в бэкенд-разработчиках. 11% опрошенных поделились, что их бизнесу требуются фронтенд-разработчики. Что касается уровня квалификации IT-специалистов, около 37% респондентов отметили потребность в разработчиках среднего звена - уровня Middle. Треть организаций (33%) нуждаются в руководителях отдела, а каждая пятая компания - в разработчиках Senior, опытных специалистах. Потребность в разработчиках уровня Junior - это те, кто только вошел в профессию - есть только в 12% компаний. Помимо специалистов руководящих и Middle-позиций, бизнесу необходимы и стажеры (48%). Самыми востребованными навыками IT-специалистов, по данным исследования, стали программирование в 1С, Python-разработка, использование C++, JavaScript, PHP, языка разметки HTML и языка стилей CSS, языка запросов SQL, работа с системой управления базами данных PostgreSQL, объектно-ориентированное программирование. "При этом большинство (79%) имеет программы для повышения квалификации сотрудников. Из них у трети (32%) есть внутренние программы, каждый четвертый руководитель (25%) отметил, что их компании сотрудничают по курсам повышения квалификации с онлайн-школами, а 23% работают с вузами по направлению дополнительного профессионального образования", - отметили аналитики.
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общество
Общество
Исследование показало, какие IT-специалисты нужны российским компаниям

"Зарплаты.ру": компаниям из IT-кадров больше всего нужны кибербезопасники

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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IT-специалист за работой . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российским компаниям из IT-кадров больше всего нужны специалисты по кибербезопасности, а также сетевые инженеры, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру".
«
"Исследовательский центр "Зарплаты.ру" опросил руководителей и начальников отделов российских компаний и выяснил, каких IT-специалистов не хватает в начале 2024 года, а также какие языки программирования наиболее востребованы сейчас. ... Более трети (35%) респондентов рассказали, что они нуждаются в специалистах по кибербезопасности. Также треть (33%) отметила, что бизнесу нужны сетевые инженеры", - сказано в исследовании.
Каждой пятой компании нужны мобильные разработчики, еще примерно столько же респондентов отметили необходимость найма продакт-менеджеров. 7% указали на то, что у них есть потребность в специалистах по цифровой трансформации, 15% нуждаются в бэкенд-разработчиках. 11% опрошенных поделились, что их бизнесу требуются фронтенд-разработчики.
Что касается уровня квалификации IT-специалистов, около 37% респондентов отметили потребность в разработчиках среднего звена - уровня Middle. Треть организаций (33%) нуждаются в руководителях отдела, а каждая пятая компания - в разработчиках Senior, опытных специалистах. Потребность в разработчиках уровня Junior - это те, кто только вошел в профессию - есть только в 12% компаний. Помимо специалистов руководящих и Middle-позиций, бизнесу необходимы и стажеры (48%).
Самыми востребованными навыками IT-специалистов, по данным исследования, стали программирование в 1С, Python-разработка, использование C++, JavaScript, PHP, языка разметки HTML и языка стилей CSS, языка запросов SQL, работа с системой управления базами данных PostgreSQL, объектно-ориентированное программирование.
"При этом большинство (79%) имеет программы для повышения квалификации сотрудников. Из них у трети (32%) есть внутренние программы, каждый четвертый руководитель (25%) отметил, что их компании сотрудничают по курсам повышения квалификации с онлайн-школами, а 23% работают с вузами по направлению дополнительного профессионального образования", - отметили аналитики.
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